A Villafranca di Verona il Cucine a Motore® World Food and Music Festival

Scaldate i motori, in piazza Castello Scaligero arriva Cucine a Motore® World Food and Music Festival, un evento culinario, musicale e d’intrattenimento che celebra l’internazionalità, la diversità e l’incantevole armonia dei sapori enogastronomici e culturali provenienti da tutto il mondo. Dal 14 al 16 giugno, la bellissima e suggestiva piazza del comune scaligero si trasformerà in un paradiso culinario e musicale, accogliendo appassionati di cibo e di musica provenienti da tutto il mondo.

In questo festival unico nel suo genere, la musica sarà protagonista indiscussa delle tre giornate di festa. Venerdì 14 giugno arrivano i Sangue Blues e, a seguire, un dj set per ballare insieme su ritmi irresistibili. Sabato 15 giugno spazio alle partite di Euro 2024 e ai nostri maxi schermi sui quali tifare i nostri azzurri impegnati sul campo di Dortumund contro l’Albania; domenica 16 giugno, invece, i BIM BOM con la magica atmosfera bossa nova.

Ma anche la cucina permetterà di immergersi nei sapori internazionali con prelibatezze culinarie provenienti dall’Italia e dal resto del mondo. Dalle irresistibili fritture napoletane agli autentici arrosticini di pecora, passando per squisiti churros e audaci african poke. Immancabili anche succulenti chips le specialità pugliesi, argentine e il food made in Italy: ogni piatto vi condurrà in un viaggio attraverso i sapori internazionali.

Sabato 15 giugno sarà anche il giorno del passaggio della 1000 Miglia. Alle 8.45 è atteso l'arrivo del Ferrari Tribute to 1000 Miglia, delle supercar e della 1000 Miglia Green, mentre la prima vettura della 1000 Miglia storica è prevista per le ore 10. Il passaggio delle auto è previsto fino alle 15 circa. In occasione del passaggio della storica 1000 Miglia, per le vie e il Castello Scaligero di Villafranca, gli appassionati e i soci dell’Automobile Club Verona avranno diritto a una scontistica sulla birra media presso lo stand di Cucine a Motore – World Food & Music festival. Basterà loro mostrare in cassa la tessera associativa.

Cucine a Motore® World Food and Music Festival vuole essere un’opportunità unica per scoprire e assaporare autentiche prelibatezze provenienti da diverse tradizioni culinarie ma anche un viaggio nelle tradizioni, nelle usanze di culture lontane laddove il cibo, inteso nella sua accezione culturale, è simbolo di condivisione e connessione tra gli individui. L'obiettivo principale di questo evento è connettere le persone attraverso la passione per il cibo e la musica, celebrando la diversità culturale e promuovendo l’incontro tra tradizioni diverse.

INTRATTENIMENTO MUSICALE CON LA WORLD MUSIC – Musica popolare e folkloristica proveniente da tutti gli angoli della terra per appuntamenti musicali capaci di coinvolgere e raccontare l’internazionalità. Popoli e tradizioni si incontrano nell’ambito di Cucine a Motore World Food and Music Festival per inaugurare uno spazio immaginario e multiculturale, impregnato da valori pacifici per dar voce e suono a un genere musicale che ha la capacità di trasportare l'ascoltatore in un viaggio immaginario attraverso diverse culture e realtà.

Il programma

Venerdì 14 giugno – Dalle 20:30 SANGUE BLUES

Lasciatevi trasportare dalla magia e dalla bellezza senza tempo del blues con il live Sangue Blues, una delle ultime vere e proprie rythm' blues band che, nei tanti anni di attività, ha saputo dimostrare di resistere alle mode e ai costumi, continuando a proporre la musica che ama e spaziando dai classici di Wilson Picket, Otis Redding, Ray Charles fino al funky soul di James Brown ed Etta James.

Il concerto di blues in programma presenterà alcuni dei talenti più eccezionali nel panorama musicale contemporaneo. Musicisti esperti saliranno sul palco per rendere omaggio a questo genere iconico e per regalare al pubblico una serata indimenticabile. Dai blues classici che hanno fatto la storia alle interpretazioni più moderne e innovative, la serata sarà un viaggio attraverso le diverse sfumature del genere.

Sabato 15 giugno – TIFA ITALIA CON NOI!

Nell’ambito del nostro festival dedicato alla celebrazione dell’internazionalità attraverso il cibo e la musica, il 15 giugno i visitatori potranno tifare Italia agli Europei di calcio. Grazie a dei maxi schermi installati per l'occasione, sarà possibile seguire in diretta la partita Italia vs Albania, unendo la passione per lo sport alla nostra ricca offerta culturale e gastronomica.

Domenica 16 GIUGNO – Dalle 20.30 BIM BOM: bossa nova / brasil

La bossa nova brasiliana incarna l'anima calda e appassionata del Brasile, mescolando ritmi sognanti con armonie sofisticate. Originaria delle spiagge di Rio de Janeiro, la bossa nova è diventata un'icona della musica mondiale, catturando l'immaginazione di milioni di persone in tutto il globo. Le sue melodie sensuali e le parole poetiche trasportano l'ascoltatore in un viaggio attraverso le atmosfere uniche del Brasile, invitandolo a immergersi nelle ricchezze culturali di questa affascinante nazione.

LA PROPOSTA CULINARIA – Il buon cibo espressione di felicità, gioia, appagamento e condivisione, concepito qui nella formula dello street food preparato e servito in cucine su ruote, sarà un plus della manifestazione. Un’esplosione di sapori e culture, dove la cucina mondiale si unisce per esaltare le tradizioni culinarie, gli usi e i costumi di ogni angolo del pianeta. Un vero viaggio gustativo dove anche l’aspetto visivo giocherà un ruolo importante grazie a un’attenzione e a una cura nei dettagli delle cucine coinvolte.

SPECIALITÀ E SAPORI DAL MONDO con le cucine su ruote di:

Niominka : Qui si possono assaggiare gli audaci african poke, un mix vibrante di sapori e colori che richiamano le tradizioni culinarie dell’Africa. Preparati con ingredienti freschi e spezie aromatiche, i poke di Niominka offrono un’esperienza culinaria indimenticabile.

Churritos : Sono una sorta di frittelle dolci a forma di bastoncino, tipiche della Spagna: si servono con zucchero o cioccolata calda! Ogni churro è un'esplosione di sapore e croccantezza che conquisterà i buongustai di ogni tipo.

Good Fish : Ti trasporterà direttamente alle Hawaii con i suoi poke freschi e sfiziosi e i fish burger gourmet. Un mix perfetto di pesce fresco, salse esotiche e contorni tropicali per un'esperienza culinaria da paradiso.

La Cruz del Sur: Porta i sapori autentici dell'Argentina, con i suoi piatti: Empanadas, choripán, humitas e tanto altro, come i fantastici tagli di carne per gustare delle grigliate per tutti i palati.

Masterchips: Patate fresche, croccanti, cotte e fritte al momento. Un piatto da gustare sia come pasto principale che come stuzzichino, dal pranzo, passando dal pomeriggio fino alla sera. Da gustare, perché no, con una buona salsa.

Peachburger: Carne macinata di alta qualità, pane artigianale croccante e condimenti freschissimi per un gusto che ti conquisterà al primo morso.Classici intramontabili o accostamenti audaci: sarà possibile scegliere il proprio hamburger preferito, per un’esperienza di puro piacere.

SPECIALITÀ E SAPORI NAZIONALI, con le cucine su ruote di:

Nanninella: Gustosi fritti napoletani che portano il sole e il sapore delle strade di Napoli direttamente al tuo palato. Da arancini a zeppole, passando per la famosa pizza fritta, ogni morso è un viaggio nel cuore della tradizione culinaria partenopea. Un'esplosione di sapori e profumi che ti farà sentire come se fossi seduto in una piazza animata di Napoli, anche se sei nel bel mezzo di un festival culinario internazionale.

Arrosticiniamo : Un paradiso per gli amanti della carne, Arrosticiniamo è rinomato per i suoi autentici arrosticini di pecora. Questi spiedini di carne, marinati con le giuste spezie e grigliati alla perfezione, offrono un'esperienza gustativa unica che richiama le tradizioni culinarie dell'Abruzzo.

BIS pasta fresca: La tipicità, il gusto e il sapore tutto italiano della pasta. Bis, propone un nuovo format, ovvero la possibilità di gustare non uno ma ben due proposte di sughi insieme. Varietà di pasta e sughi tutti da scoprire.

La Pucceria: Pane tipico pugliese, la puccia è diventata un simbolo dello street food pugliese. La sua forma rotonda e la sua capacità di assorbire i sapori la rendono perfetta per essere farcita con i gusti più sfiziosi. La puccia non pone limiti alla fantasia!

Drink & Coffe

Ice Coffee’s Top : Delizioso gelato e caffè aromatico per rinfrescare e rinvigorire i visitatori del festival. Un binomio perfetto per chi cerca un momento di dolcezza e un boost di energia durante l’esplorazione dei sapori del mondo.

Arancia Meccanica: La freschezza di un drink da gustare in compagnia. Aperitivo, post pasto? Non importa. Qui l'unicità dell'arancia la fa da padrona. Fatti travolgere dal tuo cocktail ideale.

Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza straordinaria di gusto, tradizioni e musica, una celebrazione di colori, sapori e suoni, dove la cultura culinaria e l’ospitalità si incontrano per dare vita a un evento indimenticabile.