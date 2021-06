"Cucine a Motore", il grande food truck festival itinerante fa tappa a San Giovanni Lupatoto

Seconda tappa stagionale per la carovana di Cucine a Motore, il grande Food Truck Festival itinerante che dal 2015 propone la miglior selezione di STREET FOOD su ruote nelle piazze italiane. Un ritorno tanto atteso e dal sapore speciale per il festival che ha scelto di puntare sulle piazze storiche, coinvolte negli ultimi anni, tra le quali Piazza Umberto I a San Giovanni Lupatoto (VR), dal 25 al 27 giugno. Cucine a Motore propone, come sempre, la miglior selezione di piatti street food serviti da veri e propri ristoranti su ruote capaci di dare un tocco gourmet e di qualità al cibo di strada. I food truck, selezionati servono “in strada” cibi buoni e genuini, preparati con prodotti scelti di qualità. Colore, gusto, qualità e creatività contraddistinguono le “cucine a motore”, sia nello stile dei truck che nei piatti proposti.

Dal 25 al 27 giugno, San Giovanni Lupatoto sarà letteralmente invasa dai migliori sapori d’Italia, e non solo, con un’esplosione di gusto che saprà accontentare tutti i palati. Cucine a Motore propone, infatti, un viaggio unico alla scoperta dei migliori piatti della cucina street food. La selezione dei menù proposti è curata nel minimo dettaglio, grazie ad una selezione di camioncini che propongono specialità regionali italiane ed internazionali, cibi in grado di soddisfare tutte le abitudini alimentari e i palati di tutte le età. Non mancheranno i tradizionali hamburger e panini gourmet ma anche numerosi snack dolci e salati preparati al momento. Come di consuetudine, Cucine a Motore, presta particolare attenzione alle esigenze alimentari del suo pubblico proponendo una varietà piatti sia vegetariani/vegani che gluten free.

Tra i piatti proposti tantissime specialità italiane come i panini gourmet con il suino Nero affumicato di Giowa, le prelibatezze siciliane di La Sicilia di Serafino, la piadina gourmet artigianale di La Piada Romagnola, gli arrosticini fumanti di Abruzzo on the Road, gli hamburger di cinghiale toscano di Bomber Truck e il mix tra tradizione napoletana, barbecue e affumicato di BABAQ. Non mancheranno poi il Pulled Pork e i Burger di carne affumicata di Mad 4 BBQ, le gustose polpette gourmet di La Mia Polpetta con tantissime proposte anche vegetariane e gluten free e i manicaretti di Baccadillos, con un vero e proprio tributo al baccalà cucinato letteralmente in tutte le salse. Per un assaggio della tradizione messicana ci pensa invece Fernando Echo en Mexico con piatti della tradizione, burritos, nachos e molto altro ancora.

Ad accompagnare questi tre giorni di sapori e colori ci sarà la birra di qualità, grazie alla rinnovata partnership con FORST, che proporrà una selezione dei propri prodotti tradizionali. Per gli amanti dei cocktail invece ci sarà la possibilità di assaggiare le creazioni di Tropical Roll Italian Style che propone cocktail a base di frutta fresca tropicale.

Informazioni e contatti

CUCINE A MOTORE, l’unico ed originale festival itinerante dedicato al cibo di strada di qualità, vi aspetta in Piazza Umberto I a San Giovanni Lupatoto venerdì 25 giugno, dalle 18 a mezzanotte, sabato 26 e domenica 27 giugno dalle 11 a mezzanotte. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Tutte le info sono disponibili sulla pagina Facebook di Cucine a Motore.

L’evento seguirà la vigente normativa di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19: si invita il pubblico a mantenere sempre la distanza di sicurezza e ad indossare la mascherina, in prossimità dei camioncini per gli ordini e qualora il distanziamento sociale non fosse possibile. Presso tutti i food truck saranno disponibili i flaconi di gel igienizzante e si raccomanda la pulizia delle mani prima e dopo gli ordini di cibo. All'ingresso della manifestazione verranno fornite tutte le informazioni necessarie per vivere un evento straordinario in tutta sicurezza.

Orari:

VENERDI’ 25 giugno- dalle 18 alle 24

SABATO 26 giugno - dalle 11 alle 24

DOMENICA 27 giugno - dalle 11 alle 24

Web: https://www.facebook.com/events/2954606781534527.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...