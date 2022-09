Weekend di musica, divertimento e cibo gourmet con le Cucine a Motore al Castello di Villafranca

Dopo il grande successo dell'ultimo weekend a Verona, al Bastione delle Maddalene in collaborazione con Murafestival, Cucine a Motore sbarca al Castello di Villafranca, per tre serate di musica, divertimento e cibo gourmet.

Un evento gastronomico itinerante per scoprire le eccellenze gastronomiche della penisola in formato food truck. Un festival che ha trovato la sua formula vincente in un mix di street food gourmet, musica dal vivo e degustazioni di birra, per offrire una manifestazione ricca di contenuti sia per gli amanti della musica e dell’enogastronomia, sia per le famiglie. Un festival di piazza e per la piazza, dove al centro si colloca indubbiamente il cibo, rigorosamente presentato nella formula dello street food preparato, e servito, in cucine su ruote, che offriranno anche uno spettacolo visivo, grazie a un’attenzione e cura nei dettagli. Una manifestazione che punta alla promozione del territorio, per la rivitalizzazione di spazi cittadini attraverso attività non invasive, dedicate e gradite a tutta la cittadinanza, in aggiunta all’obiettivo di favorire la ricchezza, qualità e genuinità del cibo di strada, sottolineandone le differenze con il cibo di produzione industriale. Allo stesso tempo l’invito all’evento rivolto a partecipare per operatori del mondo del food and beverage, può fungere anche da stimolo per il tessuto artigianale e imprenditoriale del territorio. I food truck presenti nei tre giorni saranno 14.

IL PROGRAMMA MUSICALE

Si parte venerdì 23 alle 21 con l’esplosiva energia del Rock and Roll Cocktail de I Negroni, al ritmo di rhythm’n’blues, pop, ska e reggae degli anni '50, '60 e '70.

Sabato 24, sempre a partire dalle 21, la simpatia dei Briganti del Folk, per una serata all’insegna del folk popolare italiano, attraverso i grandi cantautori che sono un patrimonio importante della cultura italiana, da Dalla a De Andrè, da Mannarino alla Bandabardò, da Bubola ai Modena City Ramblers, ma ancora accenni a Finardi, Guccini, Battiato, Branduardi, Capossela, Bennato ed alcune canzoni autorali scritte da Zecchini, già parte del repertorio di Sibelius, e Les Cigales.

Domenica 25, dalle 20, serata country blues & folk con Ally Joyce, in un viaggio tra le cover delle star femminili più conosciute ed amate della Country Music: Faith Hill, Miranda Lambert, Shania Twain, Martina McBride, Grethcen Wilson, Sara Evans, fino ai classici come Johnny Cash, John Denver, Garth Brooks, Dolly Parton.

Sabato e domenica, alle 12, giocoleria acrobatica e spettacoli per bambini del collettivo Ludica Circo con ampio spazio arti figurative, musica, danza e le performance circensi.