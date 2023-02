"Cronache ottomarziane", racconti ravvicinati in parole e musica

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, Maracuja APS presenta: "Cronache ottomarziane". Chi sono le "Ottomarziane"? E cosa hanno da dirci? Una serata di riflessioni e divagazioni in musica e parole. Canzoni, poesia, narrazioni semiserie per fare il punto e magari anche la virgola sui diritti delle donne.

Ingresso libero anche per gli uomini, con brindisi e chiacchiere in segno di pace.

OSPITI MUSICALI: I Temerari Sulle Macchine Volanti

MARACUJA APS: Maracuja nasce per promuovere il benessere della persona; diffondere una cultura di pace, nonviolenza, rispetto. Maracuja vuole essere il frutto di una passione condivisa. Come soci fondatori, nell’estate del 2020, abbiamo coltivato l’idea di creare uno spazio in cui i semi della passione del singolo possano diventare un frutto da condividere con la collettività. Proveniamo da esperienze diverse di lavoro e servizio: dal sociale all'istruzione, dalla psicoterapia alla cura del corpo, dall'educazione allo sport. Quello che ci accomuna è la passione che, unita all'impegno e alla qualità, può portare quel cambiamento che vogliamo vedere nella nostra comunità, a piccoli passi ben piantati per terra ma guardando lontano. WhatsApp +39 371 347 3618