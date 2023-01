Una romantica crociera di San Valentino sul Lago di Garda con cena a bordo della Motonave Tonale

La crociera ha un costo di 135 euro per gli adulti e 70 euro per i ragazzi dai 4 agli 11 anni

Prezzo La crociera ha un costo di 135 euro per gli adulti e 70 euro per i ragazzi dai 4 agli 11 anni

La festa degli innamorati in un’atmosfera da sogno, lasciandosi cullare dalle acque del Lago di Garda. E? l’invito di Navigazione Lago di Garda che, dopo il successo della Crociera di Capodanno, organizza per la sera del 14 febbraio 2023 una speciale Crociera di San Valentino a bordo della Motonave Tonale in collaborazione con Lago di Garda in Love e Consorzio di tutela Chiaretto e Bardolino.

L’appuntamento e? parte del piu? ampio programma di iniziative promosse dalla gestione governativa sui tre bacini lacustri Maggiore, di Garda e di Como, e si propone come contributo alla rete di iniziative territoriali in atto per il rafforzamento del processo di destagionalizzazione turistica a vantaggio dello sviluppo economico locale. Per la crociera di San Valentino gli ospiti della Motonave Tonale troveranno a bordo un allestimento particolare, un raffinato menu? gourmet a tema, le note musicali del duo Frenzy.

La nave partira? alle ore 20 dallo scalo di Garda, Lungolago Regina Adelaide, 57, navighera? senza soste nelle acque del basso lago e fara? rientro a Garda intorno alle ore 24. A ogni biglietto acquistato si accompagnera? un voucher nominativo valido per un biglietto giornaliero a bordo delle navi di Navigarda, da utilizzare entro il 2023.

La crociera ha un costo di 135 euro per gli adulti e 70 euro per i ragazzi dai 4 agli 11 anni. Tutti i dettagli sul menu? e le modalita? di acquisto biglietti sono disponibili sul sito navigazionelaghi.it.

«Continuiamo, con questa proposta, a consolidare un lavoro comune e in sinergia con importanti realta? del luogo per sostenere e rafforzare la destagionalizzazione a tutto vantaggio del turismo e dell’economia locale. - commenta Giuseppe Mafale, Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Garda - Il lago di Garda rappresenta una indiscussa meta di grande richiamo e fascino e Navigazione Lago di Garda, accanto al quotidiano servizio di trasporto pubblico, vuole dare il proprio contributo per rafforzare i punti di forza e l’offerta di questo straordinario territorio».