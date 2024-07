Storytellers al Mura Festival con la cantautrice e musicista Cristina Donà

La rassegna Storytellers del Mura Festival è lieta di annunciare un evento straordinario che si terrà il 18 luglio alle ore 21, con la partecipazione della rinomata cantautrice e musicista Cristina Donà. L'incontro, patrocinato dal Comune di Verona, sarà dedicato al tema "Diritti delle donne nel mondo dello spettacolo".

Questo storytellers sarà un'occasione cruciale per esplorare i successi raggiunti in termini di diritti, dignità e parità delle donne nel mondo dello spettacolo. Oggi, la figura femminile non si limita più al ruolo di cantante interprete, ma si estende a molteplici professioni quali autrice, produttrice, tecnico audio, tecnico luci, scenografa, progettista, giornalista, tour manager, addetta stampa, assistente di produzione e direttrice di produzione.

Cristina Donà, esempio emblematico di questa evoluzione, condividerà la sua esperienza e racconterà il suo percorso dai suoi esordi come autrice e cantautrice fino a diventare una professionista completa e produttrice dei propri album.

A condurre l'incontro sarà la giornalista musicale Giovanna Girardi. Interverranno anche Chiara Chiappa, presidente della Fondazione Centro Studi Doc e consulente del lavoro dello spettacolo e Beatrice Verzè, consigliera delegata alla pari opportunità, che ha fortemente sostenuto, insieme al Comune di Verona, questo importante incontro sui diritti delle donne nel mondo dello spettacolo.

L'evento prevede, nella sua seconda parte, un set live di Cristina Donà, accompagnata dal musicista e suo produttore Saverio Lanza, in linea con il format tradizionale dello storytellers del Mura Festival.

L’ingresso alla serata è gratuito.

Cristina Dona deSidera promo 2021 - foto Francesca Sara Cauli via ufficio stampa Mura Festival