"Colors of Love", Cristiana Pegoraro in concerto a Peschiera del Garda

«Un’artista del più alto calibro», così la definisce il New York Times, seduce il pubblico di ogni dove con il suo talento prorompente, la sua maestria, il suo tocco virtuoso e la sua maturità espressiva capace di tradurre un semplice spartito in pura e autentica poesia. Domenica 19 maggio alle ore 17 Cristiana Pegoraro si esibirà a Peschiera del Garda, nella Sala Conferenze della Palazzina Storica con il concerto "Colors of Love", che prende il nome dall’ultimo cd dell’artista. Durante l’evento, patrocinato dal Comune di Peschiera del Garda, la pianista di fama internazionale eseguirà le sue composizioni dedicate all’amore e alle grandi storie d’amore che ha recentemente presentato a New York, nel concerto all’Istituto Italiano di Cultura, oltre a musiche di Beethoven, Chopin e Rossini. Un evento musicale per celebrare la bellezza e la magia della natura attraverso il linguaggio universale della musica.

Cristiana Pegoraro, concertista di fama internazionale dalle grandi capacità tecniche ed interpretative, comunica con virtuosismo, intensa concentrazione e passione che viene dal cuore. Oltre al repertorio classico che sa interpretare con grande personalità ed estrema maestria, è considerata fra i migliori interpreti di musica cubana e sudamericana, è inoltre abilissima compositrice, Presidente e Direttore Artistico di Narnia Festival, è stata insignita lo scorso novembre a New York del titolo di ambasciatrice di Terni, dell’Umbria e di San Valentino nel mondo dal Comune di Terni, e ha ricevuto inoltre il Premio San Valentino per la Musica 2023 dall’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni. Tiene regolarmente concerti in tutto il mondo, in particolare in Italia e Stati Uniti. Ha suonato al Lincoln Center, Carnegie Hall (New York), Sidney Opera House, Royal College of Music (Londra), Festspielhaus (Salisburgo), Auditorium Parco della Musica (Roma) e in molte altre prestigiose sale da concerto. Lo scorso anno ha suonato per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della manifestazione “Donne che fanno la differenza. 35 anni del Premio Marisa Bellisario” svoltasi a Roma ove ha proposto una sua composizione Sailing Away ispirata dalla poesia della poetessa iraniana Forugh Farrokhzad “Saluterò di nuovo il sole”, un inno alla libertà e ai diritti delle donne iraniane, e non solo. È regolarmente invitata dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con Ambasciate e Istituti di Cultura, a rappresentare l’Italia e a promuovere la musica italiana nel mondo.

L’evento sarà ad ingresso gratuito, ma è gradita la prenotazione tramite Whatsapp al n° 334-6658612.