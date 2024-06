"Crea il tuo lavoro con i social - Con Samuele Brusca"

Ti sei mai chiesto se è davvero possibile trasformare la tua passione in un lavoro grazie ai social media? Scopri la risposta insieme a noi! Un Evento Unico con Samuele Brusca Incontra Samuele Brusca, che ha reso la sua passione per l’inglese una vera e propria professione grazie alla creazione di contenuti su TikTok e Instagram. Scopri come ha fatto e come puoi farlo anche tu!

Cosa ti Aspetta:

* Dietro le Quinte del Mestiere di Content Creator: Esplora il mondo affascinante e spesso nascosto della creazione di contenuti sui social media.

* Consigli Pratici e Strategie: Ricevi suggerimenti utili e immediatamente applicabili per iniziare il tuo percorso.

* Networking e Aperitivo: Goditi un aperitivo in compagnia di Samuele e di altri giovani intraprendenti, pronti a condividere idee e ispirazioni.

Dettagli dell'Evento:

* Quando: Mercoledì 5 giugno 2024, 18-20

* Dove: Il Mustacchio, Piazza Corrubbio 19a, Verona

* Ingresso e Aperitivo: Gratuiti su prenotazione, https://forms.office.com/e/3hT65HSXRt

L'evento è organizzato nell'ambito del progetto 145-0001-729-2023 C.A.R.P.E. diem: Competenze, Azioni, Ricerca, Percorsi Educativi per i giovani di Verona, finanziato da Regione Veneto