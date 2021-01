Arriva anche per "I martedì del mondo" il tema dei vaccini anti Covid19, argomento centrale nei media di questo tempo. Arriva per porsi una domanda: siamo tutti uguali davanti al vaccino? O il siero anti-pandemia è destinato a essere l’ennesimo spartiacque tra paesi ricchi e impoveriti? Stando ai dati, l’accessibilità al vaccino per circa i 2/3 degli abitanti della terra non è così scontata. La produzione dei sieri anti-Covid per il 2021 è stata tutta accaparrata dai paesi ricchi. Sono loro ad averne fatto man bassa.

Per rimediare alla scarsità prevista nei sud del mondo, l’Oms ha avviato un programma di donazioni internazionali, il Covax, che ha come obiettivo l’acquisto di due miliardi di dosi dalle società farmaceutiche per destinarli a quei paesi che, secondo il Global Alliance for vaccine and immunization (Gavi), rimarrebbero altrimenti sprovvisti fino al 2024.

La serata "Covid 19: tutti uguali di fronte al vaccino? I rischi che corre il sud del mondo (e anche noi)" andrà online sul canale youtube dei "I martedì del mondo"​, martedì 12 gennaio, alle ore 20.30 e vedrà la partecipazione di:

Nicoletta Dentico , giornalista, esperta di cooperazione internazionale, diritti umani e strategie sanitarie nei sud del mondo ;

, giornalista, esperta di cooperazione internazionale, diritti umani e strategie sanitarie nei sud del mondo ; Silvia Mancini , esperta di epidemiologia per Medici Senza Frontiere;

, esperta di epidemiologia per Medici Senza Frontiere; Luca Li Bassi , ex-direttore generale dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA);

, ex-direttore generale dell’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA); Giovanni Putoto, responsabile emergenze sanitarie per Medici per l’Africa CUAAM; e interventi di missionari che si occupano di strutture sanitarie nei sud del mondo.

Il martedì si aprirà con le “brevi dal mondo” a cura di Raffaello Zordan, giornalista di Nigrizia. L’evento del 12 gennaio è promosso da Fondazione Nigrizia, Centro missionario diocesano, Cestim, Combonifem, ProgettoMondo Mlal, CPI Centro Pastorale Immigrati e fa parte del ciclo di incontri e dibattiti su temi di attualità dei Martedì del Mondo.

Diretta youtube sul canale dei "I martedì del mondo": https://youtu.be/AtkCVsG2ztw