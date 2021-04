Il VirtusCinema a Sommacampagna riapre con il film "Cosa sarà"

VirtusCinema Sommacampagna riprende le attivtà da venerdì 30 aprile. Per rispettare gli obblighi in vigore le proiezioni inizieranno alle ore 20 venerdì 30 aprile, sabato 1 e domenica 2 maggio.

Ore 20 - Cosa sarà, di Francesco Bruni. Con Kim Rossi Stuart, Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri

La vita di Bruno Salvati è in una fase di stallo: i suoi film non hanno mai avuto successo e la sua vita famigliare è ad un bivio. Un giorno Bruno scopre di avere una forma di leucemia; per lui inizia un percorso difficile verso la guarigione. Bruno e la sua famiglia intraprendono un inatteso percorso di rinascita, che insegnerà a Bruno ad alzare gli occhi da sé stesso e a guardare gli altri. Kim Rossi Stuart non si limita ad interpretare, ma dà vita propria al Bruno Salvati protagonista del film, con tutta l'energia che ha in corpo riuscendo nell'intento di parlare, con giusta leggerezza, di paura e di malattia. Un film sulla speranza, della quale tutti abbiamo bisogno.

Le regole:

La capienza della sala è limitata, è attivo un servizio di prenotazione via mail scrivendo a info@virtuscinema.it .

. Vi preghiamo di arrivare al cinema un po’ in anticipo, e di attendere il vostro turno di ingresso con calma e rispettando i distanziamenti obbligatori.

È richiesta la registrazione dei presenti mediante raccolta del nominativo e di un recapito telefonico (ne basta uno per ogni gruppo).

È previsto il rilevamento della temperatura corporea mediante termoscanner.

I posti sono numerati, non sarà possibile spostarsi e sedersi in posti diversi da quelli assegnati.

La sala sarà sanificata ad ogni proiezione.

Le norme attuali prevedono l'uso di mascherine chirurgiche o di livello superiore per tutta la durata della permanenza in sala, anche da seduti.

Informazioni e contatti

VirtusCinema Sommacampagna, Via Ospedaletto 4 - Sommacampagna, Verona

Tel. 349 7795283 - https://www.virtuscinema.it/