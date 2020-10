Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 ottobre 2020

In un clima di rinnovata complessità nella strategia di gestione della convivenza con il virus, anche questo fine settimana non mancano tuttavia nel territorio veronese gli appuntamenti interessanti: in città proseguono le visite guidate nel centro storico sabato e domenica, così come l'iniziativa "C'è mondo fuor da queste mura" che il 24 ottobre toccherà il quartiere di Parona. Da segnalare poi sempre sabato l'avvio della rassegna enogastronomica "Il ristorante tipico...in autunno" che vedrà diversi locali veronesi aderenti proporre prelibatezze di stagione a base di zucca, castagne e radicchio rosso (qui l'elenco dei ristoranti).

Sempre a Verona, domenica 25 ottobre, sono in programma una visita guidata alla basilica di San Zeno, ma anche un tour guidato per i più piccoli incentrato sulla figura storica di Cangrande della Scala. Per la rassegna di passeggiate culturali "Storie e segreti di Verona", da non perdere il 25 ottobre l'appuntamento "Vie sacre e quotidiane nel cuore di Verona". All'arsenale è poi in programma sabato e domenica il "Festival dell'handmade - I nuovi creativi" per un imperdibile weekend di shopping d'autunno. In città da segnalare anche la rassegna di appuntamenti culturali in programma dal 22 al 24 ottobre per il premio letterario "Scrivere per amore".

In provincia, all'Area Exp di Cerea, si terrà invece domenica 25 ottobre il "Mercatino dell fabbrica" con oltre 150 espositori. Sempre nel Veronese, da non perdere anche la visita guidata in programma sabato presso l'incantevole borgo ed il castello di Soave. In provincia prosegue inoltre il "Gardaland Magic Halloween" a Castelnuovo del Garda, ma anche a Lazise il divertimento è assicurato nel weekend al Movieland con l'evento "Halloween 2020".

TEATRO

Appuntamento sabato 24 ottobre al Teatro Campoloy di Verona con una storia tutta da ridere, la commedia brillante "Badanti". Sempre sabato sera è poi di scena al Teatro Laboratorio di Verona lo spettacolo "Pale Blue Dot. Piccolo puntino blu", una storia quanto mai attuale incentrata sul tema della salvaguardia dell'ambiente. In provincia, si segnala venerdì sera al Teatro Orlandi di Velo Veronese il primo di una serie di appuntamenti dedicati al sommo poeta Dante Alighieri con protagonista Alessandro Anderloni che mette in scena "Il Cóvolo e la porta dell’Inferno".

MOSTRE

Si terrà dal 25 ottobre fino al 12 novembre 2020 presso Sala Renato Birolli di Verona la sesta edizionne della "Rassegna Nazionale dei Maestri intarsiatori Lignei", una mostra promossa dall’Associazione Culturale Quinta Parete. Tra le novità in città da segnalare inoltre la mostra di fotografia che inaugura venerdì sera in Veronetta presso la galleria Fonderia 20.9 dal titolo "How I tried to convince my husband to have children" con le immagini della footgrafa Olga Bushkova.

Fino al 31 ottobre 2020 è poi possibile accedere nel recinto delle Arche Scaligere presso la chiesa di Santa Maria Antica al costo di solo 1 euro. Sempre a Verona è da segnalare inoltre alla Galleria d'Arte Moderna Achille Forti l'esposizione "La mano che crea. La galleria pubblica di Ugo Zannoni (1836-1919) scultore, collezionista e mecenate", così come la terza edizione di "Grenze, Festival della fotografia contemporanea e internazionale" presso l'ex Arsenale ed altre location in città. Infine, la Biblioteca Capitolare di Verona propone la mostra autunnale "Storie di Viaggi" arricchita questa domenica dall'immancabile "Passeggiata con il prefetto".

MUSICA

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre doppio appuntamento al Teatro Filarmonico con il Coro dell’Arena di Verona diretto da Vito Lombardi in un ricco programma che vuole essere un’antologia del romanticismo italiano e operistico con alcune tra le più belle pagine di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi.

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre dalle ore 20 "Dinner & Live Music", musica jazz di sottofondo alla cena presso le Cantine de l'Arena che, inoltre, domenica 25 ottobre ospitano in concerto il progetto musica le di Federico Zaltron (violino) e Nicolò Apolloni (chitarra) nucleo centrale di Swing Job. Da segnalare, sempre su prenotazione, anche il concerto al Colorificio Kroen di Verona del cantautore, beatmaker e rapper di Palermo Davide Shorty in programma sabato 24 ottobre.

CINEMA

Tra le novità in sala si segnala il film d'esordio del regista Max Barbakow Palm Springs, mentre per il cinema italiano sono in uscita due commedie: Sul più bello e I predatori.