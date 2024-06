A San Giovanni Lupatoto un'estate di spettacoli con "La corte dell’Astra"

Si torna a teatro, anzi, alla corte. Il Cinema Teatro Astra dà ufficialmente il via alla programmazione estiva de “La corte dell’Astra”, un'iniziativa che per più di un mese animerà le serate di San Giovanni Lupatoto con spettacoli teatrali e proiezioni. Il via ufficiale sarà lunedì 1° luglio, con lo spettacolo teatrale “Norma e l’Orco”, produzione Altri Posti in Piedi. Ben venti gli appuntamenti in programma fino al 5 agosto, con un’offerta che spazia dal teatro comico d’improvvisazione allo spettacolo di cantastorie, dal film drammatico alle biopic musicali.

In totale, cinque proiezioni cinematografiche, cinque appuntamenti col teatro di prosa e sei col teatro famiglie, più quattro fiabe da giocare. Da segnalare lo spettacolo “Tipi”, in programma mercoledì 24 luglio, di e con Roberto Ciufoli: un'autentica cavalcata attraverso gli aspetti più nascosti ed esilaranti dell’animo umano, tra monologhi, canzoni e balli. Poi, il ritorno dell’acclamato “Se te ghe fussi ti”, l’imprevedibile “A Nerd Compilation”, la biopic “Bob Marley - One Love” che chiude la rassegna. L'iniziativa “Fiabe da Giocare” si articola in quattro appuntamenti che si svolgeranno ogni mercoledì alle ore 17.00, con spettacoli teatrali interattivi in cui la protagonista Barbara Lombana coinvolge e gioca con i piccoli spettatori.

La Corte dell’Astra si trova dietro il Cinema Teatro Astra, in via Roma 3/b a San Giovanni Lupatoto. Tutti gli spettacoli (ad eccezione degli appuntamenti Fiabe da Giocare) hanno inizio alle ore 21.

Biglietteria

Gli spettacoli del Teatro famiglie e le proiezioni cinema sono a biglietto unico al prezzo di 5 euro. Il teatro prosa prevede invece un biglietto intero a 7 euro e un ridotto a 5 euro. Per informazioni: www.cinemateatroastra.it

Il programma

Lunedì 1 luglio ore 21.00

NORMA E L’ORCO

Altri Posti in Piedi

di e con Marco Pomari e Noemi Valentini

Mercoledì 3 luglio ore 21.00

ZONA FRANCA

Teatro C’Art

di e con Federica Mafucci, regia di André Casaca

Giovedì 4 luglio ore 21.00

THE MIRACLE CLUB

di Thaddeus O’Sullivan, Commedia, 91’

Lunedì 8 luglio ore 21.00

LE STORIE DEL MATTO

spettacolo di cantastorie e musica dal vivo

Teatro Bandito

di e con Matteo Curatella

Mercoledì 10 luglio ore 21.00

D’ASSOLO

Compagnia dell’Armadillo

di e con Davide Valieri

Giovedì 11 luglio ore 21.00

PARE PARECCHIO PARIGI

di Leonardo Pieraccioni, Commedia, 96’

Lunedì 15 luglio ore 21.00

I MERAVIGLIOSI VIAGGI DI GULLIVER

Altri Posti in Piedi

di e con Marco Pomari e Noemi Valentini

Mercoledì 17 luglio ore 21.00

SE TE GHE FUSSI TI

Noemi Valentini - Cinema Teatro Astra

scritto e diretto da Marco Pomari, con Noemi Valentini musiche di Marco Tattoli

Giovedì 18 luglio ore 21.00

SOUND OF FREEDOM - IL CANTO DELLA LIBERTÀ

di Alejandro Gomez Monteverde, Azione, Drammatico, Biografico, 135’

Lunedì 22 luglio ore 21.00

LA STORIA DI PINOCCHIO

Alberto De Bastiani

di e con Alberto De Bastiani

Mercoledì 24 luglio ore 21.00

TIPI

Roberto Ciufoli

di e con Roberto Ciufoli

Giovedì 25 luglio ore 21.00

DIECI MINUTI

di Maria Sole Tognazzi, Drammatico, 102’

Lunedì 29 luglio ore 21.00

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

Mataz Teatro

con Evarossella Biolo, Marco Artusi, Beatrice Niero

Mercoledì 31 luglio ore 21.00

A NERD COMPILATION

Nicola Virdis

di Nicola Virdis, Bruno Furnari, Gigi Saronni, regia di Bruno Furnari

Giovedì 1 agosto ore 21.00

BOB MARLEY - ONE LOVE

di Reinaldo Marcus Green, Biografico, Musicale, Drammatico, 107’

Lunedì 5 agosto ore 21.00

LA LEGGENDA DEI TRE GOBBI

Altri Posti in Piedi

di e con Davide Colombini e Marco Pomari