Scopri il tuo talento nel nuovo corso di teatro con tecnologia avanzata presso il Teatro Satiro Off di Verona

Il Corso di Teatro OFF: «Invitiamo tutti i giovani di Verona 13-15 anni a un’esperienza unica presso il nostro Teatro Satiro OFF che vi permetterà di conoscere nuovi amici e integrarvi con gli strumenti dello streaming. Abbiamo una fantastica novità: un nuovo corso di teatro! Il teatro è un’arte meravigliosa che permette di esprimervi liberamente, di mettervi alla prova e di scoprire nuove parti di voi stessi. In questo corso, avrete l’opportunità di imparare le basi del teatro prima e dopo di esplorare diverse tecniche di recitazione interagendo con la tecnologia presente nello spazio: computer vision, gopro, visori virtuali e camera 360°. Ma non è tutto! Durante il corso, avrete anche l’opportunità di conoscere ragazzi della vostra età, condividere le vostre passioni e creare legami duraturi. Il teatro è un’attività che favorisce la socializzazione e vi permetterà di ampliare il vostro gruppo di amici».



«Questa è a possibilità di vivere momenti autentici e di connetterci con gli altri in modo reale. Potrete esplorare emozioni, interpretare personaggi e sperimentare una forma d’arte che vi farà sentire vivi e presenti. Il corso è aperto a tutti i giovani dai 13 ai 15 anni di Verona che sono interessati al teatro e alla possibilità di fare nuove esperienze. Non importa se siete principianti o se avete già qualche esperienza, il corso è pensato per adattarsi alle vostre esigenze e farvi crescere come attori e come persone. Non perdete tempo, iscrivetevi subito al nostro corso di teatro! Sarà un’avventura indimenticabile che vi permetterà di scoprire talenti nascosti, fare nuove amicizie e divertirvi insieme. Vi aspettiamo a gennaio per iniziare questa straordinaria esperienza!».

Maggiori informazioni e adesioni direttamente su Whatsapp: 340 052 3801

Locandina Teatro Satiro Off