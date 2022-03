Corso di pizzica salentina

Con grande emozione riprendiamo l'attesissimo corso di Pizzica. Il corso si terrà in due fasi il corso base e il corso avanzato.

12 e 19 MARZO 2022 si terrà il CORSO BASE

2 - 9 - 23 - 30 APRILE 2022 si terrà il CORSO AVANZATO

Informiamo tutti che per accedere alla sala al chiuso e partecipare al corso è necessario come da normative vigenti anti contagio da Covid 19 l'obbligo di green pass o tampone. Chiediamo inoltre la collaborazione di tutti ed è quindi obbligatoria la prenotazione e in caso di disdetta da effettuarsi entro le 24 H prima del corso per poter organizzare il tutto efficientemente.