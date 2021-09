Corso livello base di country line dance a San Giovanni Lupatoto: prima prova gratuita

Pronti per la nuova stagione? Noi sì! A voi non resta che prenotare la vostra lezione gratuita di Country Line Dance. Mercoledì 22 settembre ore 20.45 a San Giovanni Lupatoto (VR) presso la Scuola di danza Aries Ballet comincia il corso di Country Line Dance livello base, non serve essere in coppia si balla in linea e non ci sono limiti di età. Vi assicuriamo tanto divertimento, nuove amicizie e un buon allenamento fisico per tenersi in forma.

Informazioni e contatti

Per Informazioni e per prenotare la prova tel. 349 5888224

E-mail: westandfriends@yahoo.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...