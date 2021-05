Corso di Instagram marketing a San Martino Buon Albergo il 19 maggio 2021. Ti piacerebbe essere aggiornato su tutte le nuove possibilità che ti offre oggi Instagram? Conosci le possibilità di questo potente social e il valore che può offrire alla tua azienda? Non perdere questo corso in aula! Il corso Instagram Marketing ti aiuterà ad apprendere le tecniche per promuovere la tua attività attraverso il Social Network e ti darà qualche spunto utile per gestire al meglio il tuo profilo aziendale. Per rispettare le normative sulla sicurezza il corso sarà a numero chiuso. Affrettatati per non perdere il tuo posto!

Durante il corso Instagram Marketing potrai imparare:

Come si imposta un profilo aziendale

Come rendere il tuo profilo davvero unico

Per la mia azienda meglio Instagram o Facebook?

Racconta la tua azienda con le Stories

I dati che contano: come leggere le insight

Strumenti utili per utilizzare Instagram

Campagne Instagram

Informazioni e contatti

Web: https://www.crescitadigitale.com/shop/corso-instagram/.