Corso di gruppo di lingua inglese gratuito riservato ai disoccupati con assegno per il lavoro

Stai cercando lavoro? Devi affrontare un colloquio di lavoro e hai il timore che le tue competenze linguistiche non siano idonee? Vuoi migliorare le tue abilità linguistiche? Inlingua Verona ti propone Corsi individuali o di gruppo su misura per te. I nostri corsi mirano ad approfondire le tue competenze linguistiche e ad insegnarti ad applicarle nel mondo del lavoro.

CHE COS’È L’ASSEGNO PER IL LAVORO? - L’Assegno per il Lavoro (AxL) è il nuovo strumento finanziato dalla Regione del Veneto che permette ai disoccupati over 30 di ricevere assistenza personalizzata gratuita nella ricerca di una nuova occupazione. È un contributo economico per la formazione e l’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati. L'assegno può essere utilizzato per accedere ad uno dei nostri corsi di lingua gratuiti oppure per conseguire una certificazione linguistica d’inglese.

L’ASSEGNO PER IL LAVORO È RIVOLTO A: tutti i disoccupati di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati sul territorio regionale Veneto. L’Assegno per il Lavoro può essere richiesto anche da chi percepisce la Naspi o altri strumenti di sostegno al reddito e indipendentemente dall’anzianità della disoccupazione. Non vi può accedere chi è già impegnato in percorsi di politica attiva o corsi di formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico.

COME/QUANDO RICHIEDERLO: per richiedere l’Assegno per il Lavoro è possibile recarsi presso il Centro per l’Impiego del proprio territorio oppure tramite la procedura online. (https://www.cliclavoroveneto.it/assegno-richiesta).

VOUCHER PER LA FORMAZIONE: il Titolo di spesa che viene riconosciuto ad ogni soggetto destinatario di un Assegno per il Lavoro per la partecipazione ai percorsi formativi è dell’importo fisso di 1.770 euro. Con noi potrai seguire un corso di gruppo di INGLESE online in partenza dal 19 aprile. Potrai concludere il percorso formativo acquisendo la certificazione linguistica d’INGLESE Gatehouse International riconosciuta dal Miur e a livello internazionale. Il nostro ruolo è quello di darti tutti gli strumenti necessari per imparare una lingua straniera e di accompagnarti in un percorso di crescita professionale. Verrai accolto ed ascoltato per definire assieme il corso in base alle tue esigenze.

Informazioni e contatti

Vuoi una mano nella richiesta di attivazione? Hai dubbi o domande sullo strumento? Saremo lieti di aiutarti con la procedura! Contattaci! Tel: 045-596560 - Email: assegnolavoro@inlinguaverona.it.

