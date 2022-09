Corso di fumetto e manga a Verona

Riparte il corso di fumetto firmato Cyrano Comics! Ormai da più di dieci anni teniamo corsi a Verona e dintorni per persone di ogni età (dai 13 anni in su) interessate a scoprire le basi del fumetto e dell’arte che sta dietro la sua creazione. Dalla sceneggiatura alla creazione di una tavola, dal character design all’inserimento di balloon e al corretto uso degli spazi. Un corso diversificato, rivolto a tutti coloro che sono interessati al mondo del disegno e del fumetto.

Non sono necessari requisiti specifici, ma solo voglia di mettersi in gioco! Se vi stuzzica l’idea e siete alla ricerca di un corso che vi dia un’infarinatura generale, questo è quello che fa per voi!

Dettagli del corso

Durata: 20 ore totali

Metodo/luogo: lezioni in aula, Verona (VR)

Alunni per classe: max 20

Documenti: Diploma finale

A cosa ti prepara: accresce le tue abilità nel disegno e nella narrazione creativa

Requisiti: non è richiesto alcun requisito

La partenza del corso è fissata per metà ottobre 2022. Importante la preiscrizione, assolutamente gratuita e non vincolante, per definire il numero di classi del corso. La prima lezione è comunque da intendersi come gratuita.

Informati e iscriviti scrivendo a: cyranocomics@gmail.com, oppure telefonando al numero 347-4309846.