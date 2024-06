Scopri il Corso di Fotografia per Bambini. Dove la Creatività Prende Vita Immagina i tuoi bambini mentre esplorano il mondo con una macchina fotografica in mano, catturando momenti unici e scoprendo nuove prospettive. Il nostro Corso di Fotografia per Bambini è pensato per i piccoli esploratori dai 8 ai 12 anni, offrendo un’esperienza educativa e divertente che stimola la loro creatività e li aiuta a sviluppare nuove competenze.