Opportunità di lavoro: corso di formazione con stage per operatore logistica e magazzino

La logistica è una delle funzioni aziendali che sta cambiando rapidamente: digitalizzazione e industria 4.0 ne hanno accelerato il processo innovativo. Per rispondere alle esigenze delle imprese e riqualificare persone disoccupate e supportarle a rientrare nel mondo del lavoro, Cim&Form, società di formazione di Confindustria Verona, grazie al Fondo Sociale Europeo e alla Regione Veneto ha avviato le selezioni per 15 persone disoccupate da inserire in un percorso formativo di work experience per “Operatore della logistica e del magazzino”.

La selezione è aperta a tutti i candidati con più di 30 anni, con obbligo scolastico assolto e residenti o domiciliati in Veneto. Il corso, gratuito e con inizio dal mese di febbraio, si articolerà in incontri individuali di orientamento, 200 ore di formazione in aula e 480 ore presso le aziende partner del progetto. I partecipanti avranno l’occasione di sviluppare le competenze base tipiche della figura di “Operatore della Logistica e del magazzino” con un approfondimento sulle tecnologie 4.0, la sostenibilità e lo sviluppo di competenze trasversali come la comunicazione e il problem solving.

La partecipazione al percorso prevede un’indennità di partecipazione di tre euro l’ora calcolata sulle ore di frequenza al tirocinio. L’indennità verrà riconosciuta garantendo una presenza di almeno il 70% del monte ore tirocinio e del 70% del monte ore corso e verrà erogata a fine percorso secondo le tempistiche regionali.

Informazioni e contatti

La scadenza per le candidature è mercoledì 3 febbraio con selezioni il 4 e 5 febbraio. Per ulteriori informazioni è a disposizione la segreteria di Cim&Form Srl, Via Caserma Ospital Vecchio, n.4/c, 37122 Verona Tel. 045 8099465 - fax 045 8026904 - segreteria.corsi@ confindustria.vr.it - www.cimform.it.