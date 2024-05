Corso di formazione "A lezione di etichetta"

DOMENICA 9 GIUGNO 2024 si terrà a Peschiera del Garda (Verona) il 3° corso di formazione dal vivo “A LEZIONE DI ETICHETTA” a cura del portale ciboserio.it in collaborazione con Garda Wellfit di Cristian Coletti. Una giornata di formazione indirizzata ai professionisti della salute e a tutti i consumatori che vogliono approfondire la tematica della lettura delle etichette, la conoscenza delle info nutrizionali degli alimenti, della filiera e delle tecnologie produttive dei prodotti alimentari oggi in commercio.

Il workshop di formazione è aperto a tutti. Data la sua natura fortemente divulgativa e informativa è consigliato soprattutto ai consumatori attenti al proprio stile di vita e all’alimentazione sana. Il corso si svolge presso Borghi di Lugana, località Bassana, 2 a Peschiera del Garda (VR). Verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di partecipazione e il materiale didattico del corso in formato PDF (slides). La giornata di corso dura dalle ore 9 alle ore 17.30.

Il corso sarà tenuto da Gianpaolo Usai, fondatore del sito sulla educazione alimentare e spesa consapevole ciboserio.it. Gianpaolo Usai, esperto di nutrizione ed etichettatura alimentare, si occupa dello sviluppo di progetti di educazione alimentare in tutta Italia ed è autore di testi di riferimento sulla spesa consapevole quali Inganno Alimentare (2015) e Cibo Serio (2016). Il relatore è diplomato in Nutrizione presso CNM Italia, collabora con il network di professionisti della salute de L’Altra Medicina e della Medicina di Segnale. Scrive sul quotidiano online L’Indipendente.



DATA E LUOGO DEL CORSO

Domenica 9 Giugno 2024

Il corso si svolge a Peschiera del Garda (VR) presso Borghi di Lugana, località Bassana, 2

L’orario delle lezioni è 9-17.30.

PAUSA PRANZO

Pausa pranzo dalle 13 alle 14. Possibilità di pranzo convenzionato all’interno del ristorante della stessa struttura che ospita il corso (con menù a scelta tra uno da 17 euro e uno da 25 euro). I lavori riprenderanno alle 14 e si concluderanno alle 17.30.

PROGRAMMA SOMMARIO DEL CORSO

Lettura delle etichette

Marketing, pubblicità e diciture ingannevoli

Tracciabilità della filiera dei prodotti

Claims nutrizionali e della salute presenti in etichetta

Differenze tra Biologico UE e Non-UE

Tecnologie produttive degli alimenti

Etichettatura europea Nutri-Score

Etichettatura italiana Nutrinform Battery

Novel Food della UE: farine di insetti, carne coltivata, ecc.

Info nutrizionali di un prodotto

Le APP per fare la spesa e mangiare sano

Informazioni non dovute in etichetta: casi

Pesticidi e limiti massimi negli alimenti

I prodotti con certificazione DOP e IGP

Additivi alimentari: approfondimento

Zuccheri, dolcificanti: approfondimento

Zone FAO della pesca e consumo di pesce: approfondimento

Filiera corta, piccoli produttori e acquisto locale in Italia (GAS, mercati cittadini, ecc.)

COSTO DEL CORSO

Il corso formativo “A LEZIONE DI ETICHETTA” ha un costo di 60 euro per ciascun partecipante. Verrà rilasciato ai partecipanti l’attestato di partecipazione e il materiale didattico in formato PDF.



INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso occorre effettuare il pagamento anticipato della quota di partecipazione di euro 60,00. E’ possibile pagare con le seguenti modalità:

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Acquisto diretto sul nostro sito, alla pagina https://ciboserio.it/prodotto/corso-di-formazione-online-a-lezione-di-etichetta/. NOTA BENE: con questa prima opzione di pagamento si procede all’acquisto del corso in versione online, che però varrà come acquisto del corso in presenza. La nostra Segreteria vi contatterà dopo il vostro acquisto, per fornire tutti i dettagli inerenti la data del 9 Giugno a Peschiera del Garda.



1) Pagamento con bonifico: per iscriversi al corso dovrà effettuare un bonifico dell’importo di 60 euro al seguente IBAN: IT51J3608105138211845211865 conto corrente postale intestato a Gianpaolo Usai.



2) Pagamento con PayPal: E’ possibile pagare anche tramite PayPal, inviando dal suo account PayPal il suo pagamento all’indirizzo e-mail seguente: gianpaolousai@yahoo.it



3) Pagamento con ricarica Postepay: da eseguire sulla carta postepay numero 5333 1711 9180 5692, intestata a Gianpaolo Usai codice fiscale SUAGPL74C27I452V.



4) Pagamento tramite Satispay: aggiungete nella vostra rubrica telefonica il contatto 349 8702996 (Gianpaolo Usai) e poi inviate il pagamento dell’importo corretto.



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa tramite telefono o e-mail: