Corso di formazione igienico-sanitaria per tatuaggio e piercing riconosciuto dalla Regione del Veneto

Quando Dal 29/09/2022 al 07/12/2022 Il percorso formativo in moduli avrà durata di 90 ore

Confartigianato Imprese Verona e UPA Servizi organizzano un corso a riconoscimento regionale per fornire una formazione igienico-sanitaria qualificata (livello EQF 3) su tutti gli aspetti della professione di Operatore di Tatuaggio e Piercing (codice Ateco2017: 96.09.02). Una opportunità e un obbligo di legge per quanti vedano nel proprio futuro professionale la possibilità di aprire un laboratorio di tatuaggi e/o piercing o di lavorare al suo interno, oltre che per Estetiste/i che si dedichino al tatuaggio estetico.

Il percorso formativo in moduli avrà durata di 90 ore:

cute, mucose e sintomatologia dermatologica;

definizioni e disinfezione;

principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggio e piercing;

preparazione e mantenimento di un campo sterile.

Per partecipare è necessario essere maggiorenni ed in possesso di un diploma di maturita' o di una qualifica professionale di almeno tre anni. Potranno essere ammessi anche i cittadini stranieri in possesso di titoli di studio riconosciuti (info ai contatti sotto riportati o all'interno del modulo on-line di iscrizione).

Per prenotarsi vi è tempo sino al 31 agosto 2022. Le registrazioni saranno raccolte in ordine cronologico di ricezione. Per qualsiasi informazione: