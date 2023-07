Sarà di quattro lezioni il corso di pizzica dell'associazione Sogno Salentino

Il richiestissimo corso di pizzica dell'associazione Sogno Salentino inizierà a ottobre con una nuova edizione breve ma intensa.

Le quattro lezioni sono il 21 ottobre e l'11, il 18 e il 25 novembre 2023. Ci si potrà immergeretotalmente nel fascino di questa danza. Un'occasione per intraprendere un’avventura in un gruppo consolidato, aperto ad accogliere tutti, sia veterani che non, per scoprire cosi la pizzica salentina.