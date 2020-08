Corso di cucina per ragazzi dai 14 anni

Junior Chef “Teenager” in cucina dai 14 anni. Dopo il successo della Junior Chef Academy per ragazzi dai 9 anni ecco finalmente un corso dedicato i ragazzi più grandi, dai 14 anni. Cosa prevede il corso in cucina per i teenager? Il corso prevede 8 lezioni in cucina con uno chef professionista di cucina classica e creativa. Il corso è a posti limitati e prevede un colloquio conoscitivo.

Durante le 8 lezioni della durata di 1 ora e mezza verranno insegnate le basi della cucina classica, come il taglio, le verdure, la carne, il pesce, il risotto , la pasta fresca arricchite da lezioni sulla cucina creativa e le ultime tendenze come il mondo degli hamburger gourmet, il poke, il sushi.

Le lezioni sono pratiche, i ragazzi avranno il proprio tavolo con l’occorrente per preparare la mise en place delle ricette, eseguire i tagli e impiattare. Le cotture verranno fatte insieme allo chef. Perchè partecipare? È cucina offre ai ragazzi la possibiltà di un’esperienza nel mondo della cucina in un ambiente sicuro che incoraggi la scoperta e la creatività. Durante il corso, svolto in un clima rilassato favorito dalla tecnica interattiva, non solo si cucinerà davvero, ma i ragazzi potranno apprendere, divertendosi, le basi della cucina professionale, che resteranno un bagaglio prezioso per qualsiasi cosa faranno in futuro.

Non solo si cucinerà… Durante il corso si apprenderanno con naturalezza, senza pesanti sessioni teoriche ma attraverso la tecnica interattiva, le nozioni base dell’igiene in cucina, della presentazione dei piatti, delle proprietà dei vari alimenti.

Il Programma di base:

tecniche di taglio

cura del pesce

la carne

le verdure

il risotto d’autore

la pasta fresca d’autore

lezioni su tendenze e cucina gourmet come hamburger, poke, sushi

E poi? Ci sarà un saggio finale dove i ragazzi prepareranno dei piatti. L’organizzazione del saggio avverrà in base alle dispisizioni governate in materia di distanziamento e altre precuzioni del caso. Quando? Il corso si svolgerà il lunedì dalle 17. 00 alle 18.30 dal 5 ottobre 2020 nelle date di 5,12,19, 26 ottobre e 9, 16, 23, 30 novembre 2020. Come mi iscrivo? Per motivi di sicurezza e didattici il corso sarà a numero limitato e previo colloqui conoscitivo.

Informazioni e contatti

Per informazioni e prenotare il colloquio rivolgersi alla segreteria il mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20 oppure telefonando al 3341934095. È obbligatoria l’iscrizione al percorso intero di 8 lezioni. Verrà richiesto il certificato medico in caso di intolleranze alimentari.

Il costo è di 360 euro per 8 lezioni comprensiva di grembiule di èCucina.

Informazioni importanti. I nostri corsi di cucina in aula procedono in sicurezza!