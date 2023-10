Lunedì 30 ottobre 2023, dalle ore 19 alle ore 21 si terrà la prima lezione del nuovo Corso per Creare Borse Peruviane. Il corso consisterà in tre lezioni per apprendere la magnifica arte del cucito e del ricamo peruviano in compagnia di Noemi, artigiana di origine peruviana che metterà a disposizione le stoffe con cui ogni partecipante potrà creare la propria originale borsa.

Il corso si terrà presso la sede di Nuova Acropoli Verona OdV, in Via Merano 17 (Borgo Roma) e le stoffe verranno fornite per tutti coloro che saranno interessati a imparare questa magica arte. Attraverso questo tipo di ricamo, si potrà dare vita a disegni e forme a proprio piacimento.

È possibile iscriversi e chiedere maggiori informazioni contattando il numero 380 768 9599 via chiamata o whatsapp.