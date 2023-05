Corso di ceramica graffita

Sabato 27 maggio: corso di 4 ore per avvicinarsi alla decorazione su ceramica con la tecnica del graffito. Il corso per adulti è alla portata di tutti! Presso A Working Space in via Rigaste San Zeno. Al corso si potrà partecipare solo con prenotazione.

Per informazioni, curiosità e prenotazioni contattaci anche con whatsapp ai numeri: 3337867324 - 3497762454.

Orario del corso: ore 10 - 15. Con un'ora di pausa pranzo.