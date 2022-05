Corso Bbq dall'antipasto al dolce presso Ferramenta Carazzato

Ferramenta Carazzato di Cologna Veneta organizza un corso BBQ - lunedì 9 maggio 2022 h 18.30. Verranno spiegate le tecniche di cottura, come preparare diversi cibi, dall’antipasto al dolce, per un assaggio completo ed abbondante per ogni piatto alla fine. Sono previste oltre dieci preparazioni fra carni di maiale, pollo e manzo, pesce e verdure di stagione. Troverà spazio anche la cottura della pizza al BBQ. Alla fine si assaggerà tutto quello che è stato preparato.

Lo staff specializzato Broil King insegnerà ad usare il Barbecue nel migliore dei modi!

Tecniche di cottura

Come utilizzare al meglio il Bbq

Come mantenere e pulire il Bbq

Passeremo in rassegna diversi cibi: dall’antipasto al dolce

Verranno preparati antipasti - primi - pesce - vari tipi di carne - verdure - pizza - frutta grigliata - dolce. Tanti consigli e suggerimenti sulla cucina a Bbq.

Il costo del Corso è di 50 euro. Numero di posti limitato.

PRENOTAZIONI:

Al telefono: 0442 84020

Oppure In negozio

FERRAMENTA CARAZZATO. Via S. Michele, 12, Cologna Veneta VR. Tel. 0442 84020.