Porta i tuoi scatti oltre al già visto: comunica la tua visione personale con il corso Avanzato. Percorso formativo rivolto agli appassionati di fotografia con una buona esperienza.

Il Corso Avanzato di Fotografia, naturale prosecuzione del corso Intermedio, è l’occasione per definire al meglio la propria tecnica fotografica via via sempre più professionale. Un vero e proprio laboratorio di idee e stimoli creativi per dare vita a un progetto personale attraverso il quale esprimere la propria visione poetica del mondo.

Se sai usare la macchina in manuale, iso, tempi di scatto, diaframma, bilanciamento del bianco, obiettivi e loro caratteristiche, sotto e sovraesposizione non ti spaventano più…questo è il corso che fa per te!

Informazioni e contatti: https://www.veronafotografo.it.