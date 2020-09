Corso di abilitazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer

Confartigianato Imprese Verona e UPA Servizi Srl organizzano un corso a riconoscimento regionale, in partenza il 5 ottobre 2020, per fornire una formazione igienico sanitaria qualificata (livello EQF 3) su tutti gli aspetti della professione di Operatore di Tatuaggio e Piercing. Il percorso formativo in moduli avrà durata di 90 ore: cute, mucose e sintomatologia dermatologica; definizioni e disinfezione; principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing; preparazione e mantenimento di un campo sterile.

Possono partecipare cittadini italiani, maggiorenni, in possesso di un diploma di maturità' o di una qualifica professionale di almeno tre anni. In merito potranno essere ammessi al percorso formativo anche i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma di licenza media conseguito in Italia;

Attestato di qualifica professionale conseguito in Italia avente avuto durata almeno triennale;

Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;

Diploma di laurea o dottorato di ricerca conseguito in Italia;

Dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;

Certificato di competenza linguistica certificato A2 rispetto alla lingua italiana.

Per tutti i titoli analoghi conseguiti all'estero occorrerà presentare l’originale o copia legalizzata o con apostille e accompagnato con opportuna traduzione italiana.

Informazioni e contatti

Quota individuale d'iscrizione euro 790 euro (suddivisa in due tranche). Ai/alle titolari di Attestato di Qualifica di Estetista e' riconosciuto un credito formativo di 20 ore. Ricorda: non conviene essere abusivi e, affrontando il percorso con la nostra Associazione, sarai guidato passo passo nello sviluppo della tua attività. Inoltre, potrai accedere al servizio contabilità e ad altri servizi a prezzi speciali e dedicati.

PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI. LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 25 SETTEMBRE 2020.

Per info telefonare al numero 0459211555, oppure scrivere all'indirizzo mail: michele.piccoli@confartigianato.verona.it o ancora scrivere al numero Whatsapp 3291877665.

Web: https://confartigianato.verona.it/