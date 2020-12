Corsi di lingua gratuiti riservati ai disoccupati con assegno per il lavoro:

Stai cercando lavoro?

Devi affrontare un colloquio di lavoro e hai il timore che le tue competenze linguistiche non siano idonee?

Vuoi migliorare le tue abilità linguistiche?

Inlingua Verona ti propone Corsi individuali o di gruppo su misura per te. I nostri corsi mirano ad approfondire le tue competenze linguistiche e ad insegnarti ad applicarle nel mondo del lavoro.

CHE COS’È L’ASSEGNO PER IL LAVORO? - L’Assegno per il Lavoro (AxL) è il nuovo strumento finanziato dalla Regione del Veneto che permette ai disoccupati over 30 di ricevere assistenza personalizzata gratuita nella ricerca di una nuova occupazione. È un contributo economico per la formazione e l’inserimento/reinserimento lavorativo di disoccupati. L'assegno può essere utilizzato per accedere ad uno dei nostri corsi di lingua gratuiti oppure per conseguire una certificazione linguistica d’inglese.

L’ASSEGNO PER IL LAVORO È RIVOLTO A: tutti i disoccupati di età superiore ai 30 anni residenti o domiciliati sul territorio regionale Veneto. L’Assegno per il Lavoro può essere richiesto anche da chi percepisce la Naspi o altri strumenti di sostegno al reddito e indipendentemente dall’anzianità della disoccupazione. Non vi può accedere chi è già impegnato in percorsi di politica attiva o corsi di formazione finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico.

COME/QUANDO RICHIEDERLO: per richiedere l’Assegno per il Lavoro è possibile recarsi presso il Centro per l’Impiego del proprio territorio oppure tramite la procedura online. (https://www.cliclavoroveneto.it/assegno-richiesta)



VOUCHER PER LA FORMAZIONE - Il Titolo di spesa che viene riconosciuto ad ogni soggetto destinatario di un Assegno per il Lavoro per la partecipazione ai percorsi formativi è dell’importo fisso di 1.770 euro. Con noi potrai seguire un corso individuale o di gruppo di INGLESE-TEDESCO-SPAGNOLO-FRANCESE online. Potrai concludere il percorso formativo acquisendo la certificazione linguistica d’INGLESE Gatehouse International riconosciuta dal Miur e a livello internazionale.

Informazioni e contatti

Il nostro ruolo è quello di darti tutti gli strumenti necessari per imparare una lingua straniera e di accompagnarti in un percorso di crescita professionale. Verrai accolto ed ascoltato per definire assieme il corso in base alle tue esigenze. Vuoi una mano nella richiesta di attivazione? Hai dubbi o domande sullo strumento? Saremo lieti di aiutarti con la procedura! Contattaci: tel. 045-596560. Email: info@inlinguaverona.it.