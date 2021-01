Corsi di gruppo con inLingua Verona: lezioni di prova gratuita

InLingua Verona presenta i webinar gratuiti di lingua dal 25 al 28 gennaio. Dopo il 2020, in previsione dell'anno nuovo niente buoni propositi irraggiungibili, ma soltanto obiettivi concreti e realistici! Rimanere in contatto con gli altri è difficile in questi giorni. Lo stesso vale se volete visitare paesi stranieri o conoscere culture e persone diverse. Tuttavia, le lingue sono ancora la chiave per incontrare persone di altri paesi e culture.

La pandemia ci ha costretti a restare a casa, a stare lontani dagli altri, per proteggerci a vicenda. Tuttavia, nessuno potrà mai togliere l'opportunità di interagire e ridere virtualmente con i nostri amici stranieri. Le lingue ci connettono e tu puoi farne parte! Vieni a provare il nostro metodo inlingua! Iscriviti alle lezioni gratuite di inglese, inglese commerciale, tedesco, francese e spagnolo.

Informazioni e contatti

Scopri il calendario delle lezioni gratuite dal 25 al 28 Gennaio o contattaci anche per una semplice consulenza linguistica!

Ecco il link per iscriverti: https://forms.gle/uwSshMbjb2t1qNq97.

Contattaci: