Corsi di formazione gratuiti per donne disoccupate e occupate a Verona

Partono nel prossimo mese di marzo i percorsi formativi completamente gratuiti dedicati alle donne disoccupate e occupate. Il mondo del lavoro è in costante evoluzione e sempre più influenzato dalle tecnologie e dal digitale. In questo scenario, combattere gli stereotipi di genere e i luoghi comuni rappresenta un vero punto di svolta, fondamentale sia per l’autoimprenditorialità che per il reinserimento lavorativo: in un futuro prossimo la valorizzazione delle diversità diventerà un fattore chiave per il successo delle aziende. Tutti i corsi si tengono a Verona, in via Domenico Morelli 17 (zona Stadio).

PERCORSI PER DONNE DISOCCUPATE - scadenza bando 12 febbraio -attivazione e stereotipi di genere -competenze digitali e green -empowerment per il cambiamento -fare networking -leadership e personal branding -time and task management.

PERCORSI PER DONNE OCCUPATE - scadenza bando 22 febbraio -cambiare per evolvere -leadership per scelta -networking e comunicazione -problem solving strategico -progetti: lavorare in modo smart.

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE: www.aribandus.com/2024/01/17/formazione-gratuita-per-donne. TEL 045564362 - EMAIL formazione@aribandus.com