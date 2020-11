Corsi di cucina interattivi in presenza e online promossi da "èCucina"

"èCucina" prosegue con i corsi di cucina in sicurezza, con distanziamento e numero limitatissimo presso la propria sede e dà la possibilità a chi preferisse di seguire i corsi on line. "èCucina" organizza corsi di cucina online in live streaming per soddisfare l’esigenza di corsi di cucina frequentabili da casa ma ugualmente pratici e interattivi.

Il solito corso online?

La nostra idea è quella di fare un corso di cucina innovativo, come lo richiede il momento, utilizzando la tecnica della videoconferenza . La nostra scuola a Verona propone abitalmente corsi pratici in postazione singola di lavoro dove i corsisti, guidati dallo chef, cucinano loro stessi i piatti previsti dal programma del corso. Poi si mangia insieme, si commentano i piatti, si cerca ci capire eventuali errori di esecuzione . E’ molto importante il momento di condivisione. Non vogliamo rinunciarci! La nostra idea è di proporre la stessa cosa ma da casa: un corso di cucina in webinair dove cucini tu sotto la guida dello chef con pranzo, cena o merenda finale in compagnia di Sandra, Raimondo e gli chef di èCucina!

Quindi cosa importante per la filosofia di èCucina:

il corso non è un video registrato

Il corso è pratico e in diretta con voi!

potete scegliere se partecipare da osservatori o attivamente

Essendo la filosofia della scuola improntata sulla pratica il corso in videoconferenza permette di:

creare un corso di cucina in è-learning con un numero limitato di persone massimo 10/12 da frequentare direttamente a casa propria, è sufficiente un computer o un tablet e una connessione internet

utilizzare una didattica volta alla pratica, permettendo ai partecipanti di eseguire le ricette in contemporanea allo chef , comunicando ingredienti e attrezzature prima del corso

comunicare, come in un corso in aula, con gli allievi e rispondere a domande e dubbi in tempo reale

inviare tutte le ricette del corso e i vari materiali didattici

partecipare al corso con uno o più membri della tua famiglia

Prossimi corsi

Baccalà a 360, venerdì 20 novembre ore 19

Sottoterra: tuberi ,radici, rizomi le verdure dimenticate con lo chef Giorgio Schifferegger, mercoledì 25 novembre ore 19.

Informazioni e contatti

Scopri tutto il programma sul nostro sito www.ecucina.eu, chiama il 334 1934095.