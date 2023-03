Weekend di sconti sui corsi di cucina

Nella nuova sede di via Carducci, 30 iniziamo con le buone abitudini. Venerdì 3 marzo a domenica 5 marzo: pronti per i corsi scontati! Segnati le tre date, perchè in questi tre giorni, e solo in questi tre, ci saranno dei corsi di cucina scontati fino al 20%. Una lista dei corsi scontati acquistabili direttamente online: da venerdì 3 marzo alle 8 am a domenica 5 marzo alle 24.

PUOI ACQUISTARLI DIRETTAMENTE ON LINE NEI TRE GIORNI: Come faccio ad avere lo sconto? Scegli il corso dalla lista dei corsi scontati Lista dei corsi scontati 3-5 marzo 2023. Collegati al nostro sito nei tre giorni da venerdì 3 marzo alle 8 am a domenica 5 marzo alle 24: www.ecucina.eu. Cerca sul calendario il corso scelto alla data corrispondente. Acquista direttamente con lo sconto! Fino ad esaurimento posti.

Vi informiamo che online lo sconto sarà attivo cliccando nel calendario alla data corrispondente al corso scelto e acquistandolo solo nei tre giorni di 3,4 e 5 marzo, nei corsi indicati e fino ad esaurimento posti. I corsi scontati non sono modificabili, ma solo cedibili a terze persone.