A Custoza di Sommacampagna la corsa tra salute e dono "6 ore Run For Life"

La ASD Bike Team Caselle in collaborazione con i donatori di sangue della FIDAS Verona organizza per il 28 maggio 2023 la prima edizione della “6 ore Run For Life”, una corsa podistica che lega insieme sport, salute e dono. La corsa si disputa all’interno di un incantevole circuito naturalistico tra sentieri e mulattiere, lungo 3.5 km da ripetere più volte in base alla modalità di svolgimento, ogni atleta sarà libero di scegliere e quindi partecipare ad una delle quattro diverse formule proposte.

La prima modalità, che dà il nome anche all’Evento, sarà riservata alle squadre, cosi dette “Gang”, si tratta appunto di una corsa di 6 ore da disputarsi sempre sul medesimo percorso ma a staffetta. I cambi tra i frazionisti saranno liberi, quindi ogni squadra potrà decidere la propria strategia di gara come meglio crede. Bastano 6 componenti fino a un massimo di 10 per formare una vera e propria "Gang”. Si potrà creare in modo totalmente libero, tutte donne, tutti uomini o mista, con amici, parenti, colleghi ecc... Come volete e con chi desiderate.

Le altre tre formule sono invece dedicate completamente alla corsa individuale; la più semplice di 10,5km, che si disputa sui primi 3 giri del percorso, sarà aperta indistintamente a tutti, allenati e meno allenati, mentre per le altre due rispettivamente di 21km (primi 6 giri) e 42km (primi 12 giri) sarà necessario presentare anche la certificazione di idoneità all’attività sportiva. Al termine saranno stilate le classifiche per tutte le modalità di svolgimento previste e le relative categorie premiate, tra queste anche alcune speciali categorie dedicate esclusivamente ai Donatori di Sangue Fidas.

Ritrovo, partenza e arrivo presso l’agri-gelateria “Corte Vittoria”, location di Custoza completamente immersa nella natura, con ampio parco verde attrezzato con giochi per bambini e parcheggio auto riservato. Tutti gli ospiti all’evento si potranno così deliziare delle varie specialità gastronomiche proposte; salumi e latticini, gelateria e paninoteca con annessa birreria, tutti comunque prodotti di produzione locale.

Una bella domenica di sport e salute per far conoscere la semplicità e l’importanza del donare sangue e contribuire a una buona causa di solidarietà: il ricavato, infatti, contribuirà a finanziare la propaganda per la sensibilizzazione alla donazione del sangue di Fidas Verona. Per tale scopo l’organizzazione darà l’opportunità a tutti i Donatori di Sangue Fidas di iscriversi alla manifestazione con quote molto agevolate.

Per iscriversi c’è tempo fino a venerdì 26 maggio, salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 500 iscritti. Per info e iscrizioni consultare le pagine web dedicate alla “6 ore Run For Life” presenti sui siti degli organizzatori: www.bike-team.it oppure www.fidascaselle.it.