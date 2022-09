Corsa rosa a Legnago

La Corsa Rosa è una corsa /camminata podistica non competitiva a scopo benefico organizzata da UISP Comitato Territoriale Verona APS rivolta a tutte le persone con particolare attenzione alle donne. La manifestazione si svolgerà su due percorsi di 5 e 10 km ricavati all’interno della Città di Legnago (VR) il giorno 25 Settembre 2022. La partenza si terrà da Piazza Garibaldi alle ore 9.

Scopo della manifestazione è quello di raccogliere fondi da devolvere alle associazioni che operano nell’ambito femminile. La camminata è aperta a persone di tutte le età (amici a 4 zampe compresi). Iscrizioni attive online sul sito oppure presso i punti vendita autorizzati. Le prevendite sono aperte fino al 22 SETTEMBRE 2022, fino al momento della partenza sarà comunque possibile iscriversi con ristoro e servizi inclusi. Non aspettare troppo ad iscriverti! Solo i primi 1000 iscritti potranno avere la t-shirt ufficiale di questa edizione dedicata a Frida Kahlo

Scopri tutti i dettagli su www.lacorsarosa.com

PREVENDITE AUTORIZZATE PRESSO:

UISP VERONA

Via Villa n° 25, VERONA

Aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì

Orario: 9-12.30, 15-18.30

Telefono: 348 553 4269



CENTRO FITNESS UISP

Via Marchesi n° 10, LEGNAGO

Aperto: dal lunedì al venerdì, 9.30-21

Telefono: 0442 21469



VENETA INCISIONI

Via Calcara n° 145, Statale LEGNAGO-CEREA

Aperto: dal lunedì al venerdì, 9-12.30, 14.30-18.30

Telefono: 0442 600101



CENTRO SPORTIVO ANGIARI

Viale Italia n° 102, ANGIARI

Aperto: dal lunedì al venerdì, 8-12.30, 16-23, sabato e domenica, 8-12.30, 16-20

Telefono: 351 590 0947