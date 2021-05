Verona Giulietta&Romeo, la Avesani Monument Run 10k aperta ai non competitivi

Sempre più zelante il lavoro di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che si accinge ad accontentare proprio tutti organizzando una manifestazione ancora più inclusiva, la Avesani Monument Run 10k non competitiva. Tre, dunque, ad oggi le possibili modalità di partecipazione per domenica 13 giugno 2021 quando Verona segnerà il giorno della ripartenza. In primis ‘la regina’, la storica e blasonata Giulietta&Romeo Half Marathon, Gold Label Fidal, poi la neonata Avesani Monument Run 10k competitiva ed infine la non competitiva aperta a tutti che amano camminare o correre all’aria aperta.

Giulietta&Romeo Half Marathon pronta a segnare la rinascita e la ripartenza di Verona, ma rimane grande l’attenzione da parte di Gaac 2007 Veronamarathon Asd per le normative e protocolli igienico sanitarie per il Covid19 affinché tutto si svolga in sicurezza. Doppia è la novità odierna, perché è confermato il Pastificio Avesani quale title sponsor della Avesani Monument Run 10k. L’orgoglio e la soddisfazione è doppia quando una storica azienda nata nel veronese, precisamente a Bussolengo nel 1951 grazie a Ugo e Jole Avesani, decide di affiancare il proprio nome ad un evento che parla di benessere, qualità della vita, divertimento.

MONUMENT RUN 10k NON COMPETITIVA – Parte dalla città di Verona e per Verona la volontà di far vivere al variegato mondo podistico una manifestazione in grado di accogliere tutti i runner, nella loro eterogeneità. Per questo è nata la Avesani Monument Run 10k non competitiva, una manifestazione a carattere ludico, pensata per chi voglia godersi una passeggiata in città in compagnia della famiglia o voglia sentirsi parte della grande famiglia podistica, pur nel rispetto delle attuali limitazioni sanitarie.

Per partecipare non sarà necessario alcun certificato medico e tesseramento federale, l’iscrizione è dunque aperta a tutti. Partenza alle 9 dal Piazzale Olimpia ed arrivo allo Stadio Bentegodi, dopo aver coperto, nel tempo limite di 2 ore, la distanza di 10km al termine dei quali ciascun podista riceverà la medaglia, in ricordo di questa edizione che nella sua particolarità vuole essere un segno di ritorno alla normalità.

ISCRIZIONE NON COMPETITIVA – Le iscrizioni sono già aperte e possibili online fino al 31 maggio al prezzo fisso di Euro15,00. Tutti i bambini al di sotto dei 10 anni, purché accompagnati da un adulto, potranno partecipare gratuitamente. Attenzione, anche in questo caso c’è il tetto massimo di 1.000 partecipanti fissato dall’organizzatore. I pettorali potranno essere ritirati presso l’EXPO all’AGSM Forum Piazzale Azzurri d’Italia (zona Stadio) nella giornata di Sabato 12 Giugno 2021 dalle 10:00 alle 20:00 presentando la conferma dell’iscrizione che verrà inviata via e-mail 5 giorni prima dell’evento. A tutti i partecipanti in omaggio i prodotti del pacco gara, tra questi la t-shirt tecnica Joma che verrà presentata nei prossimi giorni.

LE ALTRE GARE – Le iscrizioni alla Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run 10k competitiva sono aperte sul sito enternow.it e prevedono il cambio quota in base al numero di iscritti. Le iscrizioni a queste manifestazioni non sono possibili in loco. Anche in questo caso il pettorale potrà essere ritirato presso l’AGSM forum di Piazzale Azzurri d’Italia nella giornata di sabato 12 Giugno 2021 dalle ore 10 alle ore 20, non sarà possibile ritirare il pettorale la mattina di Domenica 13 giugno 2021. Per entrambe le manifestazioni è necessario essere in possesso di un certificato medico agonistico per la pratica dell’atletica leggera e valido alla data della gara. Per la sola Monument Run 10k competitiva le iscrizioni sono aperte, oltre che ai tesserati FIDAL anche ai tesserati presso EPS.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...