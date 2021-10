Sul lago di Garda torna l'evento podistico "La 10 di Bardolino"

Prezzo non disponibile

Domenica 17 ottobre 2021 prenderà il via "La 10 di Bardolino", evento podistico internazionale ed approvato Fidal, competitivo e non, che si correrà all’interno del borgo gardesano e tra i vigneti del Bardolino Doc. Caratterizzata da un percorso di 10km ondulato e completamente asfaltato, "La 10 di Bardolino" è uno degli appuntamenti podistici di spicco del calendario autunnale gardesano, rappresentando anche un eccellente test in vista delle mezze e delle maratone invernali.

Affascinante e confermato il percorso, caratterizzato oltre che da un passaggio finale sul Lungolago, da una parte centrale a base di saliscendi nervosi e spezza fiato che condurranno gli atleti alla scoperta di Bardolino e Cisano, due delle più conosciute e frequentate località turistiche della sponda veronese del Lago di Garda, ma anche del suo suggestivo entroterra, coltivato ad oliveti e vigneti. Sono queste, infatti, le zone dell'Olio d'Oliva del Garda Dop, ma anche del vino Bardolino, una delle Doc più conosciute in tutto il mondo.

quote di iscrizione, che restano invariate: 16 euro fino al 31 agosto, 18 euro per chi si iscriverà durante il mese di settembre, 20 euro fino al 12 ottobre, data in cui le stesse iscrizioni verranno chiuse.

È possibile iscriversi online, su enternow.it, o di persona al Verona Marathon Hub in Circonvallazione Maroncelli 7/e, Verona

DAGLI ULIVI AL LAGO. Il percorso non subirà variazioni, e nella prima parte condurrà i partecipanti nell’entroterra, tra i colori autunnali di un paesaggio caratterizzato da coltivazioni di ulivi e vigneti, per poi ridiscendere verso il lago all’altezza di Cisano e percorrere l’affascinante lungolago, fino al porticciolo turistico di Bardolino. Dieci chilometri lungo i quali l’impegno agonistico si mescolerà al piacere di immergersi in un panorama unico, tra luoghi che richiamano ogni anno decine di migliaia di turisti, da tutta Italia e dall’estero. Il tutto su un tracciato leggermente mosso, impegnativo ma non estremo, mai ripetitivo.

NUMERI DA CLASSICA. Una kermesse che ha incontrato subito i favori della corsa. Lo dicono i numeri: nelle edizioni del 2018 e del 2019, “La 10 km. di Bardolino” ha visto alla partenza un altissimo numero di runners provenienti da fuori provincia, il 52% del totale degli iscritti, che due anni fa hanno superato il migliaio di unità. Dopo la pausa forzata del 2020, dunque, la manifestazione di ASD Atletica Insieme si ripropone anche come potente veicolo di promozione turistica del territorio, con l’intento di far conoscere un angolo incantato d’Italia ai partecipanti ed alle loro famiglie.

UN WEEKEND DA RUNNER. Sarà possibile ritirare i pettorali di gara già alla vigilia della corsa, sabato 16 ottobre dalle 15 alle 18.30. Domenica 17 ottobre l’Expo aprirà i battenti alle 7 del mattino. Alle 9.30 prenderà il via la gara competitiva; dieci minuti più tardi, sullo stesso percorso, sarà la volta della manifestazione non competitiva. Le premiazioni sono previste alle 11.30.

Non è ammessa la partecipazione a qualsiasi titolo di atleti non iscritti e/o non tesserati e/o senza la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

Web: https://la10dibardolino.it/

