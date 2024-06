Torna la Corsa del Sole a Castel d’Azzano

Un grande e atteso ritorno per la corsa benefica non competitiva che animerà Castel d’Azzano sabato 22 giugno 2024 a partire dalle 18.30. La Corsa del Sole tornerà per la seconda edizione per radunare sportivi e semplici appassionati al Parco Le Sorgenti del Castello per correre o camminare nei due percorsi previsti: 5 o 10 chilometri.

Il cuore della manifestazione non cambia, un percorso sul territorio disegnato e presidiato da Vrm Team asd, e, dopo l’arrivo, l’imperdibile “terzo tempo” di una serata in musica nelle atmosfere di AzzanoLive nel segno degli U2. Questa seconda edizione offre anche delle novità: il gemellaggio con la Corsa in Rosa di Mozzecane, i laboratori per bambini (e non solo), e un’attenzione particolare anche agli amici quattrozampe.

La Corsa del Sole si pone come iniziativa inclusiva con un nobile scopo solidale: l’intero ricavato verrà destinato da “Tra Terra e Cielo” e “Core” le due associazioni di promozione sociale animatrici dell’evento, a progetti di sostegno psicologico ai genitori che portano il vuoto di una perdita innaturale come quella di un figlio.

Informazioni e contatti

Quota di partecipazione di 10 euro.

Iscrizioni già aperte al bar Kookai (via Marconi, 66, Castel d’Azzano), alla pasticceria Cose Buone (via Scuderlando, 42, Castel d’Azzano), alla sede di Vrm Team asd (Circonvallazione Maroncelli, 7/e, Verona) e sul sito Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-corsa-del-sole-905198993557.

Corsa del sole / foto ufficio stampa Verona Marathon Team