Sulle sponde del lago di Garda torna l'imperdibile appuntamento natalizio con la "Babbo Lake"

Prezzo Iscrizione con prodotti degli sponsor e vestito da Babbo Natale – 15 euro iva compresa (+ commissioni per le iscrizioni online) Iscrizione con prodotti degli sponsor – 10 euro iva compresa (+ commissioni per le iscrizioni online)

Babbo Lake è una camminata e/o corsa vestiti da Babbo Natale! È adatta a tutte le età: gruppi di amici, famiglie con bambini, parenti, amanti della corsa e delle passeggiate, amanti del lago d’inverno. È un evento concepito per tutti coloro che vogliono condividere un momento di festa in un ambiente incantevole come la sponda veronese del lago di Garda.

I punti di partenza e di arrivo saranno nel mezzo dei Mercatini di Natale, organizzati dai Comuni delle città ospitanti! La partenza sarà da Lazise per il percorso da 5km e da Garda per il percorso da 4km! L’arrivo sarà a Bardolino per entrambi i percorsi. Si prevede un servizio navetta via acqua. I pandori di Paluani, storica pasticceria artigianale veronese, saranno i dolci protagonisti della Babbo Lake, la corsa (o camminata) in cui tutti i partecipanti sono vestiti da Babbo Natale, che si terrà domenica 11 dicembre 2022 sulla sponda veronese del lago di Garda con partenza da Lazise e Garda e arrivo a Bardolino.

Tutti i “babbi natale” che taglieranno il traguardo potranno infatti deg ustare i golosi dolci di Paluani e godersi fino in fondo lo spirito natalizio che caratterizza questa particolare competizione. La Babbo Lake è dedicata a gruppi di amici, famiglie con bambini, amanti della corsa e delle passeggiate, tutti accomunati dalla passione per la condivisione di un momento di divertimento e felicità, permeato dall’atmosfera natalizia che rende ogni cosa più magica. La stessa magia, frutto di tempo e passione, che da più di 100 Natali Paluani usa per sfornare i suoi dolci, da gustare in un momento di convivialità per tutta la famiglia.