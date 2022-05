Corsetta all'alba a Verona con la manifestazione podistica "5.30" 

Si svolge venerdì 13 maggio la manifestazione podistica "5.30" che prende il nome dall'orario di partenza, previsto in piazza Bra. Il percorso si snoda su 5,3 km nel cuore della città, alle 5.30 di un giorno lavorativo, per promuovere un sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza, nel contesto in cui la gente vive e lavora.

Tutto questo, con un evento sostenibile a impatto zero. Consulta il sito ufficiale della manifestazione.