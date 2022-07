Il Corpo Bandistico Città di Bussolengo si esibirà in piazzetta San Gaetano

Il “Concerto in Piazzetta” organizzato dal Corpo Bandistico Città di Bussolengo, con il patrocinio del Comune, si svolgerà venerdì 22 Luglio alle ore 21 in c. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica e un modo per celebrare l'attività della banda musicale del paese, che proprio quest’anno festeggia il suo 170° anniversario.

Il Corpo Bandistico Città di Bussolengo, che attualmente conta un organico complessivo di circa 85 elementi di età tra i 14 e gli 80 anni, da sempre ricopre un ruolo di primo piano nella vita culturale e musicale della comunità. A dirigere la banda sarà il Maestro Luciano Brutti, che da 40 anni, con entusiasmo e vigore conduce il gruppo, contribuendone all’affermazione tra le bande più attive e rappresentative del territorio, con numerosi riconoscimenti nel corso degli anni.