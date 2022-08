A Legnago il concerto del coro gospel Damavoci

La Proloco di Legnago in collaborazione con l'assessorato alla cultura città di legnago organizza concerto pop gospel il 25 agosto in piazza Garibaldi a Legnago: «Abbiamo avuto parecchie richieste di organizzare questo concerto, visto che lo scorso anno è stato rovinato dal tempo instabile, era giusto ridare ai legnaghesi la possibilità di rivederlo, dunque ci aspettiamo una buona risposta il 25 agosto in piazza Garibaldi Canoso Cesare».

Ideatrice e direttore artistico nonché direttrice del coro Damavoci è Paola Mattiazzi, cantante e musicista, laureata col massimo dei voti al conservatorio di rovigo, master in canto jazz alla Berckley ad Umbria jazz, ha lavorato con artisti del calibro di Maio Lavezzi e Mike Applebaum (trombettista di Morricone, Zucchero, Georgia, Britti, ecc.), ha creato il coro Damavoci nel 2000, formazione tutto al femminile che nel 2007 è stato invitato al Varese gospel festival come miglior coro del nord Italia, e nel 2012 ha vinto il premio Callas come realtà Nazionale.

Il coro Damavoci Ha al suo attivo 4 cd con oltre 11.000 copie vendute . Durante i mesi estivi si presenta con un concerto omaggio ai grandi nomi della musica pop e rock come Queen, Michael Jackson, e omaggi ai più bei musicals degli anni 70/80. Più che un concerto un vero e proprio spettacolo con cambio d'abito e grande intrattenimento.