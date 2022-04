"Coppelia" in scena al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda

Spettacolo di danza con Midori Watanabe e Carlotta Plebs, coreografate da Laura Corradi. Con le musiche di Leo Delibes.

La trama originale di questo balletto del 1870, narra la storia dell’infatuazione di Franz per la misteriosa Coppelia, sempre seduta dietro alla finestra con un libro in mano. Swanilda, la fidanzata di Franz, un giorno vede che lui le manda un bacio, e ne è gelosa. Lei si introduce nel laboratorio di Coppelius, il giocattolaio del paese, un po’ inventore e un po’ mago, dove scopre che Coppelia è una bambola. Coppelia tra risate e lacrime restituisce a Swanilda la capacità di capire, muoversi nel mondo e ritrovare la fiducia in se stessa.