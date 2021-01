Auto d'epoca dal lago di Garda al monte Baldo per la "Coppa Giulietta&Romeo" 2021

La Coppa Giulietta&Romeo ci riprova, ancora valida quale appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche. L'evento organizzato dall'Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Historic e ACI Verona Sport riporterà la sfida al centesimo di secondo sulle strade veronesi il 5 e 6 febbraio 2021, con partenza e arrivo da Bardolino, sul Lago di Garda.

Con un programma disegnato per essere completamente rispettoso delle norme anti Covid-19, l'evento vedrà ancora al via dal lungolago in una stagione in cui i concorrenti potranno apprezzare l'essenza di questi luoghi, che nei mesi estivi diventano meta di migliaia di turisti da tutto il mondo. Leggermente rivisto rispetto al 2020, il percorso si comporrà di 183,7 chilometri, con 64 prove cronometrate distribuite tra il Lago di Garda, il Monte Baldo, la zona di Caprino Veronese e non solo. All'interno dell'itinerario sono state confermate alcune delle strade più belle e panoramiche della sponda veronese del Benaco che già nel corso della precedente edizione furono oltremodo apprezzate dai concorrenti, tra cui il famoso tratto che da San Zeno di Montagna scende verso le sponde del Lago tra uliveti e panorami da cartolina.

Coppa Giulietta&Romeo auto d'epoca storiche ©TimeFoto

Tra i vari rilevamenti, solo 17 saranno ripetuti per due volte, in senso opposto, garantendo quindi una linearità del percorso decisamente interessante ed impegnativa, in linea con la difficoltà tecnica richiesta dall'importante titolazione di Campionato Italiano. Confermata anche l'attribuzione del prestigioso Trofeo Nicolis, la coppa in cristallo conservata presso l'omonimo museo che andrà anche quest'anno al primo equipaggio della classifica netta senza coefficienti.



Le iscrizioni sono aperte dall'1 gennaio fino all'1 febbraio 2021. Tra le novità anche l'inserimento della sosta pranzo ad Aquardens – Terme di Verona, che grazie agli ampi spazi interni consentiranno una logistica in linea con le attuali disposizioni di contenimento dell'emergenza sanitaria, sempre con l'augurio che nei prossimi mesi la situazione possa in qualche modo riassestarsi.

Informazioni e contatti

Tutte le informazioni sull'avvicinamento all'evento, che sicuramente sarà costellato di aggiornamenti relativamente a logistica e direttive seguendo ovviamente sia i DPCM che gli eventuali aggiornamenti regionali e locali, saranno disponibili sul sito www.coppagiuliettaeromeo.it che sulla pagina Facebook www.facebook.com/ coppagiuliettaeromeo.