"Coppa Giulietta&Romeo", la gara di auto storiche tra Bardolino e Verona con passaggio in Erbe

Una gara con partenza e arrivo a Bardolino, su un percorso che attraversa tutto il territorio veronese, dal lago di Garda al monte Baldo e, per la prima volta, con un passaggio anche nel salotto cittadino di piazza delle Erbe. Venerdì 4 e sabato 5 febbraio 2022 ritorna la Coppa Giulietta&Romeo, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2022 organizzato dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport e A.C. Verona Historic . Sono quasi cento ad oggi le vetture iscritte che, dopo la giornata di venerdì dedicata alle verifiche sportive e tecniche, briefing, esposizione ordine di partenza e crono ability test, sabato daranno vita al momento clou della gara.

La partenza è prevista alle 8.30 dal Lungolago Lenotti, per fare poi sosta e passerella in Piazza Erbe alle 9.45 e proseguire per la Lessinia e Valpolicella, con passaggio da Negrar, Prun, Sant’Anna d’Alfaedo, Breonio e Sant’Ambrogio di Valpolicella. L’arrivo a Bardolino della prima vettura è previsto alle 15.45 e la cerimonia finale sarà alle 19.45. In programma ci sarà anche una prova cronometrata sul lungolago che sarà ripresa da Sky e trasmessa sul canale 228.

L’evento si svolgerà su strade aperte al traffico e nel rispetto del Codice della Strada. In questa edizione inoltre importante sarà l’attenzione riservata all’impatto ambientale, essendo la prima completamente carbon neutral, cioè con un perfetto bilanciamento tra le emissioni residue e le attività di rimozione delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera, azzerando le proprie emissioni di CO2. Grazie alla collaborazione con la startup veronese green Treebu, è stato calcolato l’impatto inquinante che una vettura d’epoca provoca partecipando al percorso della Coppa Giulietta&Romeo. Incrociando le potenzialità di pulizia dell’aria offerte da una pianta di Paulownia, è stato evidenziato che, donandone una per equipaggio, l’impatto ambientale verrà totalmente azzerato.

I partecipanti alla gara saranno omaggiati di prodotti caratteristici locali, così come riceveranno delle litografie in acquerello e olio raffiguranti Giulietta e Romeo, in questa competizione che si svolge a pochi giorni dalla festa di San Valentino.

Informazioni e contatti

Viste le attuali restrizioni anti Covid sarà comunque possibile seguire la gara sul sito www.coppagiuliettaeromeo.it e tramite Facebook @coppagiuliettaeromeo e @automobileclubvr, su Instagram @aciverona.