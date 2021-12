"I Beni culturali: fruizione, riqualificazione, agevolazione", il convegno a Verona

Quinto appuntamento del ciclo di convegni "I Beni culturali: fruizione, riqualificazione, agevolazione", mercoledì 15 dicembre alle 10 nella Sala Conferenze della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Un edificio storico per riuscire a sopravvivere dev’essere utilizzato, l’uso dev’essere compatibile con le caratteristiche del Bene Culturale ma allo stesso tempo deve poter assolvere a delle funzioni che ne garantiscano la corretta fruizione e quindi le risorse economiche adeguate per la manutenzione continua. Come costruire un progetto di valorizzazione: analisi dei contesti, esigenze di conservazione, prospettive di valorizzazione, aspetti gestionali e fiscali per arrivare a una proposta di modifiche per ottimizzare ciò che c’è.

Programma e partecipazioni

Cristiano Corazzari

Assessore a Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e pesca della Regione Veneto



Ilaria Segala

Assessore Urbanistica Comune di Verona



Matteo Faustini

Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona



Saluti



Giulio Gidoni

Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Veneto

Introduzione ai lavori

Floriana Venera Di Mauro

Vice Capo di Gabinetto, MIC



Il PNRR per il patrimonio privato: strategie ed obbiettivi



Fabio Marchetti

Docente Luiss Guido Carli e Co-direttore scientifico della Fondazione Bruno Visentini

La valorizzazione sociale ed economica del patrimonio culturale



Bruno Nichetti

Studio Legale Moschetti e Socio ADSI

Agevolazioni fiscali per gli interventi di restauro sugli immobili vincolati

Dibattito

Fiorenzo Meneghelli

Presidente Istituto Italiano dei Castelli sezione Veneto



Giacomo di Thiene

Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane



Vincenzo Tinè

Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Informazioni e contatti

È necessario essere in possesso di Green pass Covid 19 in corso di validità.

nformazioni: www.h25.it/valore-bene-culturale