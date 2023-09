Al Museo di storia naturale il trentacinquesimo Convegno della Società Lichenologica Italiana

Un fine settimana dedicato ai licheni con iniziative e incontri per specialisti del settore ma anche per studenti, appassionati e curiosi di tutte le età. Dal 22 al 24 settembre al Museo di Storia Naturale si terrà il 35esimo Convegno della Società Lichenologica Italiana (SLI), evento organizzato dalla società in collaborazione con il museo veronese. Tre giorni con un programma vario, che spazierà dalle consuete sessioni su biodiversità, biologia, ecofisiologia e biomonitoraggio, per una panoramica completa sulle ricerche attualmente in corso ad opera di lichenologi italiani e stranieri, ad iniziative che coinvolgeranno alcune scuole medie e superiori veronesi.

Da non perdere le attività didattico-divulgative gratuite rivolte a tutta la cittadinanza, nate dalla collaborazione tra il Museo e la Società Lichenologica Italiana, così come l’interessante e creativo minilab per bambine e bambini. Si potrà partecipare a brevi seminari e ad un nuovo appuntamento della rassegna Visti da vicino, dedicato alla figura di Abramo Bartolomeo Massalongo (Tregnago (Vr), 1824 – Verona, 1860) alla vigilia del bicentenario della nascita del grande lichenologo le cui collezioni naturalistiche sono un patrimonio scientifico inestimabile della città scaligera. Dal 20 settembre all'8 ottobre 2023 nell'atrio di ingresso del Museo di Storia Naturale, tornano anche le collezioni in mostra.

“L’epoca d’oro dei licheni a Verona” è il titolo dell'esposizione che proporrà alcuni reperti significativi delle collezioni lichenologiche di Massalongo. La partecipazione ai lavori del convegno è riservata ai soci della Società Lichenologica Italiana, mentre le altre attività in programma sono aperte a tutti.

Tutte le informazioni, gli orari e le modalità di iscrizione sono sul sito del convegno https://convegnosliverona.altervista.org e sul sito del Museo di Storia Naturale https://museodistorianaturale.comune.verona.it.