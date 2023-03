A Verona Antiquaria tornano gli appuntamenti musicali: si parte con il live della Contrada Lorì

Dopo lo stop delle ultime edizioni, ritornano finalmente gli appuntamenti musicali di Verona Antiquaria con il concerto della Contrada Lorì. Domenica 2 aprile il folk veronese del gruppo musicale nato dalla volontà del musicista Roberto Rizzini, animerà con ritmi e canzoni popolari le suggestive zone di Piazza San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere più autentico della città, caratterizzandolo di nuove storie, racconti e suggestioni.

La riapertura degli spettacoli musicali rappresenta il valore aggiunto di un appuntamento oramai irrinunciabile che, ogni prima domenica del mese, riesce a catturare l’interesse di numerosissimi cittadini e turisti, regalando alla città un’irresistibile atmosfera vintage capace di valorizzare il patrimonio unico e spettacolare di Verona. Tema di questo mese è infatti la celebrazione della Terra, in occasione dell’Earth Day che si celebra ogni anno il 22 aprile.

Aprile è, infatti, il mese della Pasqua, della primavera, della rinascita ma è anche il mese che spinge a riformulare in nostro rapporto con il Pianeta. Ripensare a quest’ultimo in un’ottica di reciproco rispetto e valorizzazione è possibile. Scegliere acquisti consapevoli e dare nuova vita a oggetti di un altro tempo, per permettere agli stessi una nuova collocazione, è uno dei modi per iniziare a pensare green.

Quello che Verona Antiquaria si impegna a fare è far conoscere la qualità e la bellezza dell’usato, educare al riuso consapevole, riqualificare la bellezza considerandola sempre un valore senza tempo. In tal senso, lo spettacolo musicale della Contrada Lorì amplia questa volontà di riscoprire e riformulare il nostro rapporto con le nostre radici, diventando un’occasione per riscoprire il repertorio musicale della tradizione e i racconti che lo animano coniugando, con ritmi coinvolgenti e allegri, la ricerca del repertorio tradizionale al cantautorato sopraffino.

L’appuntamento è dunque per domenica 2 aprile dalle 8 alle 17 nello storico e bellissimo quartiere di San Zeno per un nuovo, emozionante, capitolo di Verona Antiquaria.