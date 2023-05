A Verona presso Aloud arriva il Contact Festival

Ingresso 12 euro (in prevendita 10 euro), ridotto under 16 e soci Aloud 8 euro

L’edizione 2023 del festival "Contact" avrà luogo sabato 27 maggio 2023 presso Aloud e l’Area Live di Musical Box, in via dell’Artigianato 9/A a Verona, dalle 17 alle 23.30 circa. La giornata sarà una full immersion artistica a 360 gradi in cui la creatività sarà assoluta protagonista.

"Contact" vedrà la partecipazione di diversi artisti, musicisti, dj, ballerini, esponenti di moda, laboratori artistici ed esposizioni artistiche. Ciascuno con la propria arte, senza confini sociali culturali e umani, sarà libero di esprimersi, senza pregiudizi. Come spiegano gli organizzatori, «vivremo la perfetta fusione di musica, arte, tecnologia e danza, senza alcun confine di genere o stile. "Contact Festival" celebra la cultura e la creatività, dando spazio ai giovani artisti che vogliono farsi strada nell'industria artistica odierna».

L’idea e l’organizzazione sono a cura degli studenti del corso di livello universitario Higher National Diploma in Music di Aloud College di Verona. Nell’ambito del percorso accademico, infatti, i quattro studenti della classe hanno formato un team di progetto che si occupa di tutti gli aspetti organizzativi: dall’amministrazione alla comunicazione, dalla direzione artistica fino alla gestione tecnica e pratica dell’evento, per offrire uno spazio professionale e stimolante, che accolga al meglio i partecipanti.

Il programma musicale prevede un’apertura con lo showcase dei due giovani cantautori Nebbia e Poll Moll, seguiti dalla performance di quattro DJ - Berna, EFA, Napio e Pando - che accompagneranno lo svolgimento delle attività laboratoriali e l’aperitivo. Questo sarà un momento dinamico, dedicato al networking e alla condivisione di esperienze. L’inizio della serata è affidato alla cantautrice Ikigai, che presenterà con la propria band l’album Malsano; seguirà la composita esibizione del progetto solidale Anime Fragili; gran finale con la band pop-rock veronese degli Attack the Sun, per l’ultima data in formazione originale, con il loro lavoro Golden House, che hanno portato in tour in Italia e con il quale hanno partecipato all’ultima edizione di X-Factor.

Le performance delle band saranno intervallate da brevi esibizioni dei gruppi di danza del Centro Studi Madateka, guidati dall’insegnante Matteo Vaona. Intorno al palco prenderanno vita una serie di punti creativi: un’esperienza con i visori di realtà virtuale curata da FabLab Verona, un laboratorio di mandala art a cura di Anna Rebellin, un laboratorio di pittura a cura della casa-famiglia Casa di Deborah, l’esposizione di abiti sartoriali di Alta Sartoria Fashion School, lo stand interattivo della stamperia Trifolio e lo stand multisensoriale dell’azienda agricola bio Fondo Prognoi. Durante tutta la durata del festival sarà attivo un punto ristoro.

Ingresso 12 euro (in prevendita 10 euro), ridotto under 16 e soci Aloud 8 euro; i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite o presso la segreteria di Aloud.

